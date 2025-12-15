Se definieron las fechas de arranque para la Liga AUF Uruguaya 2026 y habrá un torneo de verano abierto para todos los equipos

En un Consejo de Liga de Primera División, que se llevó a cabo en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se definió este lunes la fecha de inicio de la temporada para el fútbol uruguayo en 2026.

Con una moción planteada por Nacional, todos los clubes presentes aprobaron por unanimidad que la Supercopa Uruguaya se juegue el domingo 1° de febrero y que una semana después arranque el Torneo Apertura en fecha a convenir el año próximo, viernes 6 o sábado 7 de febrero.

Los nombres de los torneos se definirán el año próximo días antes del sorteo oficial.

Participaron del Consejo de Liga todos los clubes de Primera salvo Liverpool, Miramar Misiones y Plaza Colonia. Estos dos últimos perdieron la categoría al igual que River Plate, que pese a ello dijo presente.

Participaron en calidad de invitados sin voz ni voto los tres clubes que ascendieron a Primera para la próxima temporada: Albion, Central Español y Deportivo Maldonado.

La temporada comenzará con el Torneo Apertura y seguirá con el Torneo Intermedio que tendrá la particularidad de que se partirá en dos por el receso que generará la participación de Uruguay en el Mundial 2026.

El certamen se paralizará el domingo 7 de junio y se retomará el sábado 11 de julio (o viernes 10).

Los clubes definieron que acordarán con la Mesa Ejecutiva que preside Álvaro Rivero y con la Asociación Uruguaya de Fútbol el calendario de un torneo de verano que incluirá a todos los equipos de Primera y no solo a un selecto grupo que era el que venía participando de la llamada Serie Río de la Plata.

En la estructuración de ese calendario trabajarán Boston River, Defensor Sporting, Liverpool, Nacional, Racing y Wanderers, y ahora se le sumarán Deportivo Maldonado, Peñarol y Progreso.

El grupo original se formó en el Consejo de Liga del pasado 3 de diciembre y Peñarol no asistió al igual que Cerro Largo, quedando los dos afuera de los encargados de diagramar el calendario.

Según se informó a Referí desde la delegación del club, Peñarol no asistió porque las dos propuestas que había sobre la mesa eran parecidas, no implicaban grandes cambios y porque además el club no había tomado una postura oficial a través de su consejo directivo.

La Supercopa Uruguaya se abrirá entre Nacional, campeón uruguayo, y Peñarol, campeón del Torneo Intermedio.