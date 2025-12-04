La Liga AUF Uruguaya define la forma de disputa de la temporada 2026: Peñarol no asistió a la reunión y quedó afuera del equipo de trabajo que diseña el calendario

El consejo de liga de fútbol de Primera División se reunió este miércoles en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para aprobar la forma de disputa de la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2026 . Debido a que no hubo acuerdo , conformaron una comisión de trabajo para definir el calendario y votarlo la próxima semana.

A la reunión no asistieron Peñarol ni Cerro Largo y los aurinegros quedaron afuera de la comisión que trabajará para definir forma de disputa y calendario de la próxima temporada.

Nacional integra el grupo de trabajo con Defensor Sporting, Boston River, Racing, Liverpool y Wanderers .

El presidente de Liverpool, José Luis Palma , fue uno de los que estuvo en la reunión de este miércoles en la AUF e integrará la comisión de trabajo.

Además de la ausencia de los delegados de Peñarol y Cerro Largo, no participaron los clubes que descendieron (Plaza, Miramar Misiones y River Plate) porque no estarán en la competencia del próximo año y se integraron como invitados los ascendidos (Albion, Central Español y Deportivo Maldonado).

Los clubes que votan la forman de disputa del próximo año son los que aún integran la divisional. Los ascendidos votarán a partir del 1° de enero.

Durante la reunión, los clubes de primera analizaron la forma de disputa del próximo año y las fechas, pero no llegaron a un acuerdo.

Eso derivó en la conformación de una comisión de trabajo que definirá sobre la temporada 2026.

En la mesa hubo varias opciones:

Boston River propuso jugar durante los 40 días del Mundial, comenzando en febrero y finalizando el último día de octubre o en la primera quincena de noviembre si se disputan finales, pero no fue acompañado por la mayoría.

Otra posición es dejar de jugar el Torneo Intermedio y crear una competencia alternativa o modificar el actual calendario para mantener un número de partidos cercano a 37 en el año para el torneo de Primera División.

Plantearon comenzar a jugar la Copa AUF Uruguay durante el Mundial como alternativa para tener actividad durante el torneo de FIFA de junio-julio del próximo año.

También está planteado un receso de 50 días en junio-julio, que incluye la mitad de la licencia de los futbolistas, entonces la actividad se podrá extender hasta fines de diciembre, porque al final del próximo año solo tomarán la otra mitad de la licencia.

Se planteó la propuesta de comenzar el domingo 24 de enero con la Supercopa que disputarán Nacional vs Peñarol y el fin de semana siguiente dar inicio al Torneo Apertura.

El lunes se reúne la comisión que integran los seis clubes con Nacional y sin Peñarol y la próxima semana se reunirá nuevamente el consejo de liga para aprobar calendario de la Liga AUF Uruguay 2026 y forma de disputa.