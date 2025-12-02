El detallado informe de seguridad que condenó a Nacional a una multa tras final de la Liga AUF Uruguaya: banderas grandes, insultos a jugadores de Peñarol, una bengala en la cancha e hinchas trepados al alambrado
Mirá minuto a minuto todas las irregularidades que protagonizaron los hinchas de Nacional en el Gran Parque Central, que fueron detectadas por los veedores de seguridad y que desembocaron en una multa para el club
2 de diciembre 2025 - 15:50hs
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
Foto: Gastón Britos / Focouy
La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó a Nacional por los incidentes que algunos de sus hinchas generaron el domingo en ocasión de la revancha ante Peñarol por las finales de la Liga AUF Uruguaya donde los tricolores se proclamaron campeones.
Una bengala cayó al campo de juego antes del inicio del clásico, pero desde la Comisión se informó a Referí que ese elemento pirotécnico cayó desde afuera del estadio y por lo tanto no fue considerado a la hora de dictar el fallo.
"En recorrida aérea realizada mediante el dron de esta Área de Seguridad, se constató en una vivienda próxima al Estadio Gran Parque Central el despliegue de una gigantografía con la imagen del “Joker”, junto a una persona disfrazada con motivos alusivos bailando sobre los techos", se expresó en el informe de seguridad al que tuvo acceso Referí.
Luego el informe detalló, minuto a minuto, todo lo que aconteció en el clásico:
Hora 15.47: "Mientras los jugadores de ambos equipos realizaban el calentamiento precompetitivo, desde la Tribuna Scarone parciales de Nacional entonaron cánticos agresivos dirigidos al guardameta de Peñarol que se encontraba en el arco de ese sector, incluyendo expresiones tales como: “Eso no es un golero, es una puta de cabaret”.
Hora 16.27: "Al momento en que ambos equipos realizaban su ingreso al campo de juego, desde algunas viviendas cercanas al Estadio Gran Parque Central se activó una importante cantidad de pirotecnia, la cual se extendió hasta la hora 16.42".
"Previo al inicio del encuentro, en el sector de la Tribuna Andón Porte, fueron desplegadas numerosas banderas en forma antirreglamentaria, debido a que su proximidad impedía la correcta visualización de las gradas donde fueron colocadas. Por otra parte se exhibieron banderas cuyas dimensiones excedían los dos por un metros, así como otras con mástiles expresamente prohibidos", detalló el informe.
Hora16.28: "A raíz del lanzamiento de pirotecnia al parecer desde el exterior del estadio, en la confluencia entre las tribunas José María Delgado y Abdón Porte, cayó al campo de juego una bengala encendida cuyo apagado demandó varios segundos, debiendo intervenir personal del Cuerpo de Bomberos".
Los veedores no pudieron constatar en forma fehaciente ("al parecer") si la bengala cayó desde afuera del estadio o fue lanzada de las tribunas y a falta de prueba contundente, la Comisión no consideró ese hecho para emitir su fallo.
"También se registró la presencia del denominado “Gaucho de Nacional” portando una bandera de Palestina", detalló el informe.
La bandera de Palestina se entiende como una manifestación "política", lo cual está prohibido en el Código Disciplinario.
Hora17.42: Se denuncia el siguiente cántico: “Hay que poner un poco más de huevo, hay que matar a los del carbonero, esta es la banda del Parque Central”.
Hora 17.46: Se registró otro cántico agraviante, esta vez de contenido homofóbico: “Oh Peñarooool, Peñarooool… ¡Peñarol puto!”
Hora 18.24: Nuevo cántico homofóbico: “A estos putos les tenemos que ganar”.
Hora18:30: "Tras el gol de Nacional que posteriormente fue anulado, se arrojaron papelitos desde los Palcos de la Tribuna Atilio García", detalló el informe en un hecho menor aunque prohibido, ya que los operativos de seguridad prohíben el ingreso de papel picado a los hinchas para prevenir que dentro de esos papeles se puedan colar otros elementos más peligrosos, como armas.
Hora18:32: "Nuevamente se activó pirotecnia desde la intersección entre la Tribuna Scarone y Tribuna Atilio García, desde los techos de viviendas particulares".
Hora 18:48: "Una joven de 35 años convulsionó y debió ser asistida por personal del Suat y socorristas en la Tribuna Delgado baja, procediéndose luego a su retiro del sector".
Hora18:57: "Con el gol de Nacional, nuevamente se activó pirotecnia desde una vivienda entre las tribunas Scarone y Atilio García", afirmó el informe.
Hora 19:06: "Se colocaron banderas en el tejido de la Tribuna Abdón Porte".
Hora 19:09: "Se entonó el cántico: “Hoy, hoy, hoy, hoy nos cojimos a Peñarol”.
Hora 19:14: "Se reiteran los cánticos registrados a la hora 19:09".
"Finalmente resta destacar, que parciales de Nacional ascendieron a los tejidos perimetrales", terminó diciendo el informe.