Las provocaciones de la hinchada de Peñarol con gallinas que fueron denunciadas por el informe de seguridad de la AUF

La hinchada de Peñarol fue denunciada por el informe de los veedores de seguridad del clásico del domingo a pesar de que el mismo se jugó en el Gran Parque Central solo con parciales de Nacional. Sin embargo, los hechos se produjeron en las afueras del escenario y por esa razón el aurinegro no fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Por dicho informe, la Comisión sancionó el lunes a Nacional con 130 unidades reajustables (UR), unos $ 239.080 o US$ 5.895 , por haber ingresado banderas de tamaño prohibido y entonar cánticos violentos en el clásico donde el tricolor se consagró campeón uruguayo tras haber ganado 1-0 , luego de un partido de ida empatado 2-2 en el Campeón del Siglo.

Peñarol recibió una multa de 300 UR , unos $ 551.724 (o US$ 13.606) por los incidentes generados por sus hinchas en el clásico de ida.

El informe de los veedores de seguridad de la AUF revelaron dos hechos de provocación generados por hinchas de Peñarol, previos al clásico del pasado domingo.

"Previo a iniciar el detalle de los hechos que, a criterio de esta área, pueden constituir infracciones al Reglamento de Seguridad y al Código Disciplinario, entendemos pertinente ilustrar a ese órgano sobre una serie de situaciones registradas antes del inicio del encuentro, las cuales -si bien podrían no generar un reproche sancionatorio directo- resultan relevantes para comprender el clima previo y el estado de exaltación con el cual ambas parcialidades aguardaban éste cotejo", le comenzó diciendo el informe de Seguridad de la AUF que fue remitido a la Comisión Disciplinaria y en el cual esta se basó para dar su veredicto final.

"En primer término, próximo a la hora 11.00, se constató que dos personas que circulaban en moto por la Avenida 8 de Octubre, al pasar frente a la sede del Club Nacional de Football, arrojaron sobre la vía pública una cantidad considerable de gallinas, acción claramente orientada a provocar y exacerbar a la parcialidad local", se agregó.

Gallinas en la sede de Nacional

"Del mismo modo, alrededor de la hora 14.10, cuando la Delegación Deportiva del Club Atlético Peñarol abandonaba su concentración en Los Aromos, el ómnibus que trasladaba a jugadores y cuerpo técnico fue rodeado por un grupo numeroso de parciales que realizaron cánticos y arengas, encendieron bengalas y adhirieron al exterior del vehículo varias imágenes de gallinas dirigidas a su tradicional rival".

El informe publicó una foto de un hincha que estaba pegando uno de esos elementos al parabrisa del ómnibus.

"Cabe señalar que, próximo a la hora 14.35, y al advertirse la presencia de dichas adherencias, el convoy policial que escoltaba al bus decidió detener la marcha a la altura del supermercado Geant, procediéndose al retiro del material colocado", se informó en el detallado reporte de la Seguridad de la AUF.

"Sin perjuicio de ello, ya próximo a la hora 15:00, al llegar a las inmediaciones del Estadio Gran Parque Central, se constató que aún permanecían imágenes adheridas en el techo del ómnibus, debiéndose efectuar nuevamente su retiro, lo cual también se encuentra documentado", se agregó.

Además de fotos, el informe contó con varias filmaciones.

Así lo captó el periodista de El Espectador Deportes, Andrés Ciancio Bruni. Dos integrantes de la seguridad de Nacional colocaron una escalera, uno se subió y arrancó la calcomanía que se vio en la transmisión de TV a través de la cámara del dron.

Dos funcionarios de Nacional sacaron una escalera para sacar el pegotín de la gallina de arriba del ómnibus de Peñarol.

El transporte se detuvo un par de minutos en Jaime Cibils y Carlos Anaya.



El transporte se detuvo un par de minutos en Jaime Cibils y Carlos Anaya.



@ElEspectadorUy pic.twitter.com/Xhh0OzXv79 — Andrés Ciancio Bruni (@ACiancioBruni) November 30, 2025

"Las situaciones precedentemente descriptas permiten dimensionar el ambiente previo al encuentro y el ánimo predominante entre ambas parcialidades, elementos que -aún sin constituir infracciones directas- aportan un contexto necesario para la comprensión integral del desarrollo posterior de los acontecimientos", concluyó el informe en la parte pertinente a Peñarol y luego pasó a detallar todas las irregularidades generadas por parciales de Nacional.