Biguá volvió a coronarse como campeón nacional de natación con un plantel con una mixtura perfecta

Biguá se coronó el pasado domingo como campeón nacional de natación en pileta larga (50 metros) tras la disputa del torneo en el Campus de Maldonado.

Según informó la Federación Uruguaya de Natación (FUN), Biguá sumó 950 puntos y superó a Olimpia con 796 siendo tercero Intendencia de Maldonado con 116. Según el conteo que llevó adelante Biguá su puntaje final fue de 1.105 puntos y el de Olimpia 921.

Biguá presentó un plantel muy competitivo con la presencia de Leo Nolles , quien pertenece a la Universidad de Northern Michigan en Estados Unidos, y también de Diego Aranda , nadador de Rivera que competía libre y que en julio fue fichado por Biguá. Aranda fue reclutado este año por la Universidad de Virginia Tech en Estados Unidos.

La rama femenina fue liderada por Abril Aunchayna, una de las nadadoras uruguayas más experientes, con 26 años, y que actualmente compite por Antibes de Francia.

NATACIÓN Mar Cassou y Luciana De Armas ganaron medallas en el prestigioso torneo juvenil de natación de Mococa

Biguá contó con las presencias de Carolina y Sofía Atay, quienes residen en Lomas de Zamora y son argentinas de padre uruguayo y que ya compiten por Uruguay. Tienen 18 y 15 años, respectivamente.

Por primera vez compitieron por Biguá Baltasar (15 años) y Abril Allende (17), quienes residen en Irlanda y tienen padres uruguayos. Baltasar destacó batiendo varios récords de su categoría, la juvenil A.

El equipo presentó a tres refuerzos brasileños, los mismos que corrieron el año pasado, torneo en el que se proclamó campeón Olimpia. Ellos fueron Natalia Almeida, Maria Luis Pesanha y Leo Coelho, un recordista mundial en 4x200 m libre en pileta corta (25 metros), además de ser olímpico, al igual que Almeida.

A esos nadadores se sumaron varios valores jóvenes del club como Juan Manuel Ergui, Pilar Shaban, Juan Saint-Upery y Mateo Gómez.

A estos se suman nadadores experientes como Manuel Machado, de 33. La más joven del equipo es Cielo Gómez, que tiene apenas 13 años, y el más grande es Santiago Andrade, de 37.

Biguá logró cinco récords en pruebas de relevos, los cuales se bonificaron con 20 puntos en la tabla de puntuación.

"Todos los años salimos a pelear el campeonato, a veces con más o con menos recursos, pero la idea siempre es tener equipo completo, cosa que no siempre se logra. Este año se logró, pusimos toda la artillería, tuvimos una gran actuación de nuestros nadadores locales y de todo el conjunto, prueba por prueba, más los récords nacionales ya en la tercera etapa (sábado por la tarde) quebramos el torneo abriendo una gran diferencia", contó a Referí Matías Acosta, uno de los entrenadores de Biguá.

"Hay mucha calidad de nadadores y varios ya juegan de memoria en un torneo tan desgastante como este", agregó el DT de Biguá que tiene a Javier Golovchenko como head coach, y a Santiago Landeyra y Belén Cunha como entrenadores, junto a Acosta.

Inés Remersaro, dos veces olímpica y exnadadora del club, es la coordinadora del área de deportes de Biguá. "Fue un pilar estratégico por su gestión deportiva, especialmente en cómo encarar este torneo que es el torneo del año para nosotros", contó Acosta.

Biguá tiene una escuelita a través de la cual capta sus talentos. "La escuelita opera para la formación y también captamos talentos dentro y fuera de Biguá, en instituciones no federadas, todo ese trabajo de escuelita tratamos de volcarlo y entrelazarlo con la movida institucional de ciencias aplicadas al deporte, de modo tal de tener un proceso correlativo, transmitir el gusto por la actividad e iniciar un camino sano hacia la natación competitiva con pilares donde el compromiso, la dedicación y el disfrute por la actividad sean siempre conceptos palpables", manifestó el DT del Pato.

"Si bien la natación es un deporte individual, en Biguá intentamos concebirlo como un deporte de equipo para que pueda ser lo más socio-afectivamente favorable posible, que disfruten del sentido de pertenencia y pertinencia con la actividad y seguir en el tiempo con estos ejemplos que tenemos como el de Manu Machado o Abril Aunchayna en el camino del desarrollo de deporte", concluyó.

Los seis récords nacionales que logró Biguá

* Leo Nolles, 50 m espalda: 26.54 (superando el 26.56 de Juan Saint-Upery del 4 de octubre de este año)

* 4x50 libre: Diego Aranda, Mateo Gómez, Ben Nolles y Leo Nolles: 1.32.26

* 4x100 libre varones: Diego Aranda, Lucas De los Santos, Mateo Gómez y Leo Nolles: 3.29.62

* 4x50 combinado varones: Juan Ignacio Saint-Upery, Manuel Machado, Leo Nolles y Diego Aranda: 1.43.08

* 4x100 combinado varones: Juan Ignacio Saint-Upery, Manuel Machado, Mateo Gómez y Diego Aranda; 3.52.09

* 4x50 libre mixto: Diego Aranda, Leo Nolles, Pilar Shaban y Abril Aunchayna: 1.39.93

El récord nacional que batió Olimpia

Olimpia se reforzó para este torneo con Joao Vieira y Enzo Brado de Brasil además de Celia Pulido de México.

"Sabíamos que no nos iba a dar para pelear el torneo porque varios nadadores no pudieron venir para este Nacional pero quedamos muy contentos con el rendimiento de nadadores jóvenes que tienen gran proyección", dijo el entrenador Nelson Corbo, entrenador de Olimpia.

Olimpia no tuvo a Nicole Frank, Luna Chabat, Lucía Negro ni Lucas Young, lo que debilitó en buena parte sus posibilidades.

El alas rojas batió el récord nacional de 4x50 libre femenino conformado por Angelina Solari, Bilu Bianchi, Luciana De Armas y Belén Zeballos con una marca de 1.49.60.