Mar Cassou y Luciana De Armas ganaron medallas en el prestigioso torneo juvenil de natación de Mococa

Dos nadadoras uruguayas tuvieron una destacada actuación en el torneo juvenil de Mococa, que se desarrolla anualmente en Brasil y que nuclea a los mejores exponentes de la natación de ese país y también de Sudamérica.

En categoría juveniles, Luciana De Armas fue medalla de bronce , también en 100 m mariposa , con una marca de 1.03.37 nuevo récord de categoría juvenil A.

"Fui a Mococa con la ilusión de mejorar mis tiempos, clasificar a una final y dejar a Uruguay en lo más alto. Sabía que iba a competir contra las mejores nadadoras de Brasil y que ganar una medalla en Mococa es difícil, aunque no imposible. Me tiré confiada a nadar porque había muchos compañeros alentando y confiando en mí. Cuando vi que quedé tercera la felicidad era enorme , no lo esperaba, es un gran orgullo. Sin el esfuerzo y dedicación de mis entrenadores esto no hubiera sido posible, así que ahora toca seguir entrenando para ir por más", contó por su parte De Armas.

20251014 Luciana De Armas medallista en el torneo juvenil de Mococa 2025 de natación. Foto: @funoficial.uy Luciana De Armas Foto: @funoficial.uy

Mar Cassou, generación 2011, también fue medalla de bronce en categoría infantil en los 100 metros mariposa con una marca de 1.05.66.

La defensora de Banco República expresó a Referí: "Esta medalla no estaba en mis planes, pero significa todo para mí. Nunca me imaginé llegar a un podio de un torneo tan importante como es Mococa. Refleja todo lo trabajado durante mucho tiempo para llegar acá, todos los entrenamientos, los cuidados físicos y mentales, toda la gente que hay detrás como mi familia, mis entrenadores, mi nutricionista, mi preparadora física, mis amigos y toda la gente que me banca".

20251014 Mar Cassou medallista en el torneo juvenil de Mococa 2025 de natación. Foto: @funoficial.uy Mar Cassou Foto: @funoficial.uy

"Es un sueño del que todavía no caigo, disfruté mucho del torneo y esa prueba puntual. Ojalá que esto sea el comienzo de muchas cosas nuevas y voy por más", agregó.

Además de las medallistas, llegaron a finales Felipe Rodríguez de Remeros de Mercedes, que fue cuarto en 100 mespalda Infantil con una marca de 1.03.96 y Tiago Velazco de Indentendencia de Maldonado que fue séptimo en 50 libre juvenil con un registro de 24.35 y octavo en el 200 m libre con 1.58.40.

El relevo 4x100 combinado mixto infantil fue séptimo y el 4x100 libre femenino infantil terminó octavo.