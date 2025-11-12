Los emotivos mensajes de Hanna Arias y Alfonso Llovet tras sus medallas ganadas en Juegos Parapanamericanos Juveniles en Santiago

Uruguay ganó dos medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se desarrollaron en Santiago. Hanna Arias en natación y Alfonso Llovet en tenis fueron los deportistas uruguayos que se subieron al podio en este evento.

El evento se disputó del viernes, 31 de octubre al domingo, 9 de noviembre. La de Santiago fue la sexta edición. La primera se disputó en Barquisimeto 2005.

Hanna Arias , quien defendió a Uruguay en los Juegos Paralímpicos de París 2024, ganó medalla de plata en los 100 metros mariposa de la categoría juvenil (12 a 15 años) S9. La categoría S9 está reservada a deportistas de coordinación ligeramente limitada en brazos y piernas o que tengan una limitación considerable en una pierna o ausencia de extremidades, como es el caso de la uruguaya.

VÓLEIBOL Banco República se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Vóleibol y será el representante de Uruguay en el Sudamericano de Clubes 2026

HANDBALL Pontevedrés ganó el Torneo Clausura de handball masculino y el Federal se definirá en el Súper 4

Smyth ganó con gran ventaja con un tiempo de 1.09.51 mientras que Arias registró 1.26.98 superando con claridad a la chilena, 1.36.66.

20251109 Hanna Arias natación Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago. Foto: @ariasshannaa Hanna Arias Foto: @ariasshannaa

"A veces las medallas cuentan historias que no se ven. Detrás de esta medalla de plata hay horas de entreno, cansancio, disciplina y también dudas, pero también hay ganas, constancia y amor por lo que hago. Yo solo quiero reconocer que cuando uno trabaja con el corazón, los resultados llegan", escribió Arias en su cuenta de Instagram.

"Esto es un premio individual pero yo lo quiero compartir con mi familia, ellos son mi base y mi fuerza. Con mi club Plaza Colonia que ellos son los que siempre me apoyan en este deporte. También lo comparto con mis entrenadores, que no solo enseñan técnica, sino que enseñan carácter. Y a todas las personas que han sido parte de mi camino, gracias por cada palabra, cada apoyo y cada empujón cuando más lo necesitaba", agregó.

Alfonso Llovet, por su parte, fue medalla de bronce en tenis sobre silla de ruedas.

20251109 Alfonso Llovet tenis en silla de ruedas Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago. Foto: @fonchollovet07 Alfonso Llovet Foto: @fonchollovet07

llovet derrotó al argentino Ian Davidsonpor 5-7, 6-1, 6-4, perdió con el brasileño Lucas Daniel Rodríguez 6-4, 6-2 y en la final por la medalla de bronce dio cuenta del colombiano Darío Martínez por 6-1, 6-0.

"Muy contento de haber logrado quedarme con el tercer puesto en este torneo tan importante para mí. Se vio reflejado todo el esfuerzo y el entrenamiento que vengo haciendo hace mucho tiempo. Muchas gracias a mi familia y amigos que me acompañaron y me alentaron en cada partido y a todos por los mensajes que recibí que sin ustedes no lograba todo esto. Ahora a seguir que se vienen muy buenas cosas y muchos objetivos por cumplir", escribió Llovet en sus redes.

Uruguay también fue representado por Romina Benítez y Brisa Gainza en boccia, y Yamila Peña y Leandro Piaggio en natación