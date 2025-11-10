Dólar
El Observador / Polideportivo / HANDBALL

Pontevedrés ganó el Torneo Clausura de handball masculino y el Federal se definirá en el Súper 4

Pontevedrés derrotó 31-27 a Scuola Italiana para coronarse campeón del Torneo Clausura de handball: ahora jugará semifinales del Súper 4 con el vigente campeón federal, Colegio Alemán

10 de noviembre 2025 - 21:10hs
Pontevedrés&nbsp;

Pontevedrés 

Foto: @lucia.perezfotrografia para @fuhandball

Pontevedrés se coronó el domingo campeón del Torneo Clausura de handball en la rama masculina al derrotar a Scuola Italiana por 31-27 en la final disputada justamente en cancha de Scuola.

Con este triunfo, Pontevedrés difirió para el Súper 4 la definición del campeón Federal habida cuenta de que Scuola Italiana había ganado el Torneo Apertura y en caso de haber conquistado el domingo también el Clausura, ya se proclamaba como el campeón de la temporada.

El equipo de Felipe Rebella se fue 16-14 arriba al cabo del primer tiempo y en el complemento pudo cerrar el juego con cuatro goles de ventaja.

"De cuatro partidos con Scuola en la temporada solo les habíamos ganado uno y ellos tres, pero esta vez pudimos hacer un partido muy intenso en defensa y ordenado en ataque con lo que pudimos abrir en determinado momento una diferencia de cinco goles", contó a Referí el entrenador Felipe Rebella.

Rebella volvió este año a Pontevedrés tras sacarlo campeón en 2023, cortando una racha de dos décadas de dominio de Colegio Alemán y Scuola Italiana, y en 2024 estuvo en Peñarol donde ahora es el coordinador del handball.

La tenacidad defensiva los tuvo como abanderados a Bruno Méndez y Gabriel Chapparo. Este último volvió a las canchas este año, tras estar dos temporadas inactivo, luego de jugar 10 años en España.

En ataque el equipo voló con los goles de Giovanni Capello, quien retornó este año al Ponte tras jugar en Italia, y Bruno Borbas.

Rebella planteó un partido con mucha rotación utilizando a dos jugadores por cada puesto, y en algún caso hasta tres jugadores.

Pontevedrés se reforzó también este año con Matías Pérez, ex Malvín, y Braulio Lees, quien volvió a las canchas tras unos años de estar afuera del handball.

Bruno Méndez y Manuel López anotaron cinco goles cada uno y este último fue elegido como el mejor jugador de la final (MVP).

En Scuola, el goleador fue Maximiliano De Agrela con siete conquistas seguido por Rodrigo Botejara y Federico Rubbo, que anotaron cuatro cada uno.

El Súper 4: así se definirá el campeón federal

En el Súper 4, Pontevedrés jugará la semifinal con Colegio Alemán, vigente campeón, y Scuola Italiana lo hará con Unión Shangrilá Santa Rosa. Los ganadores pasarán a la final que se jugará a partido único.

La campaña de Pontevedrés en el Torneo Clausura

Fecha Rival
Primera Scuola Italiana 27-34
Segunda Unión Santa Rosa Shangrilá 33-23
Tercera Colegio Alemán 24-19
Cuarta San Pablo 37-19
Quinta Libre
Sexta Scuola Italiana 25-28
Séptima Unión Santa Rosa Shangrilá 25-28
Octava Colegio Alemán 27-21
Novena San Pablo 31-20
Décima Libre
Semifinal Colegio Alemán 25-23
Final Scuola Italiana 31-27

Top 5 goleadores del Torneo Clausura

Jugador Equipo Goles
1- Federico Rubbo Scuola Italiana 60
2- Maximiliano De Agrela Scuola Italiana 56
3- Giovanni Capello Pontevedrés 44
4- Faustino Martin Colegio Alemán 42
5- Nicolás Guido San Pablo 39
