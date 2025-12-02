Derechos de TV del fútbol uruguayo: la AUF abrió las ofertas finales, quedaron guardadas en una caja fuerte e informó cuándo hará el anuncio de los millonarios ingresos

La consultora que lleva adelante la licitación por los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 2026-2029 abrió este martes las ofertas finales que quedaron guardadas en una caja fuerte y se confirmó que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizará el anuncio de los millonarios ingresos el próximo jueves a la hora 10.

Este martes, tres personas, dos oficiales de cumplimiento y el escribano de la AUF, Jorge Franzini, abrieron las ofertas finales de las dos empresas que pujaron hasta el final en cada uno de los seis sublotes en que se dividió el llamado abierto internacional a interesados en los derechos comerciales del fútbol local.

El periodista Carlos Bardakian de Hora 25 de Radio Oriental informó este martes de noche que el total de las ofertas ascienden a US$ 65 millones y que quedarían libres entre US$ 55 millones y US$ 60 millones para el fútbol uruguayo, después de descontar los costos de producción. Si se confirmaran estas cifras equivalen a US$ 260 millones de ingresos brutos en el período de cuatro años.

Desde la AUF informaron a Referí que hasta el jueves a la hora 10 no se conocerán las ofertas finales, porque luego que fueron abiertas por las tres personas que participaron del proceso de este martes, quedaron guardadas en una caja fuerte hasta que en dos días la consultora, el escribano que certifica todo el proceso y los integrantes del gobierno de la AUF anuncien a los mejores oferentes.

En las propuestas originales hasta el 18 de noviembre, antes de las mejoras que realizaron las empresas en esta ronda final que culminó este martes, los ingresos estaban proyectados sobre la base de US$ 54 millones por año (US$ 216 millones en cuatro años), como informó Referí, con un considerable incremento en el streaming cuyas ofertas treparon a US$ 17 millones. La base de ese producto había sido establecida en US$ 8,5 millones.

El nuevo escenario que está confirmado es que los derechos de TV del fútbol ya no estarán en manos de una sola empresa sino de dos que tendrán el cable y el streaming.

En el cable la pulseada por quedarse con los derechos fue de Torneo-Directv vs Telecom/GMC/Conosur, que ofrecieron por encima de los US$ 26,5 millones de piso que establecía este producto.

El streaming se disputó hasta el final entre Team Click (Team Sports Media y Antel) y Tenfield, . Con la opción de igualar el mejor precio, Tenfield se hará de estos derechos.

Lo que queda planteado es que dos empresas diferentes tendrán los derechos y la AUF tendrá que regular a partir de enero la forma en que convivirán ambos durante cuatro años.

Por otra parte, la AUF se aseguró un piso de US$ 5.500.000 en infraestructura, como informó Referí, que aportan las empresas ganadoras y que el fútbol recibirá en los primeros seis meses del próximo año que destinará para mejorar los estadios de los clubes.