Mientras se define su futuro, Ebere entrena con la camiseta de Nacional y en un pequeño municipio de Brasil; mirá el video

El nigeriano Christian Ebere , campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya 2025 y figura de las finales ante Peñarol, entrena por su cuenta, a la espera de que se defina su futuro para la próxima temporada.

El delantero está de vacaciones en Brasil y fue a entrenar a un gimnasio donde hizo musculación y trabajos con pelota.

Ebere pasa sus días libres en Pinhai, un pequeño municipio del estado de Paraná , zona en la que jugó en el ascenso del fútbol brasileño hasta llegar a Plaza Colonia en 2022, club desde el que pasó a Nacional en 2024.

El nigeriano terminó su préstamo con los tricolores y vuelve a los patablancas, que son dueños de su ficha.

En Nacional tienen la intención de contar con él, pero siempre y cuando haya un nuevo acercamiento con Plaza, club que también maneja la posibilidad de transferirlo en este período de pases.

Deportivo Táchira, que recientemente contrató a Álvaro Recoba como entrenador, es uno de los interesados en fichar al delantero que marcó el gol que le dio el título a los albos. El Chino lo dirigió en Nacional el año pasado.

Ebere con su entrenador: