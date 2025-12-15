Mientras se define su futuro, Ebere entrena con la camiseta de Nacional y en un pequeño municipio de Brasil; mirá el video
15 de diciembre 2025 - 15:09hs
Ebere entrena en Brasil con la camiseta de Nacional
El nigeriano Christian Ebere, campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya 2025 y figura de las finales ante Peñarol, entrena por su cuenta, a la espera de que se defina su futuro para la próxima temporada.
El delantero está de vacaciones en Brasil y fue a entrenar a un gimnasio donde hizo musculación y trabajos con pelota.
El africano realizó su rutina con la camiseta de Nacional.
Ebere pasa sus días libres en Pinhai, un pequeño municipio del estado de Paraná, zona en la que jugó en el ascenso del fútbol brasileño hasta llegar a Plaza Colonia en 2022, club desde el que pasó a Nacional en 2024.