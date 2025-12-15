Dólar
El Observador
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Mientras se define su futuro, Ebere entrena con la camiseta de Nacional y en un pequeño municipio de Brasil; mirá el video

El delantero está de vacaciones en Brasil y fue a entrenar a un gimnasio donde hizo musculación y trabajos con pelota

15 de diciembre 2025 - 15:09hs

Ebere entrena en Brasil con la camiseta de Nacional

El nigeriano Christian Ebere, campeón con Nacional de la Liga AUF Uruguaya 2025 y figura de las finales ante Peñarol, entrena por su cuenta, a la espera de que se defina su futuro para la próxima temporada.

El delantero está de vacaciones en Brasil y fue a entrenar a un gimnasio donde hizo musculación y trabajos con pelota.

El africano realizó su rutina con la camiseta de Nacional.

Ebere pasa sus días libres en Pinhai, un pequeño municipio del estado de Paraná, zona en la que jugó en el ascenso del fútbol brasileño hasta llegar a Plaza Colonia en 2022, club desde el que pasó a Nacional en 2024.

Christian Ebere, con el pelo rubio, junto a su madre y sus tres hermanos en Nigeria
HISTORIAS

Christian Ebere: la historia del nigeriano campeón sub 17 que le pidió la camiseta a Suárez y fue figura de Nacional en las finales

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Plaza Colonia felicitó a Ebere y a Nacional y recordó que el nigeriano está a préstamo en los tricolores; mirá cómo es la situación de la figura de las finales ante Peñarol

El nigeriano terminó su préstamo con los tricolores y vuelve a los patablancas, que son dueños de su ficha.

En Nacional tienen la intención de contar con él, pero siempre y cuando haya un nuevo acercamiento con Plaza, club que también maneja la posibilidad de transferirlo en este período de pases.

Deportivo Táchira, que recientemente contrató a Álvaro Recoba como entrenador, es uno de los interesados en fichar al delantero que marcó el gol que le dio el título a los albos. El Chino lo dirigió en Nacional el año pasado.

Ebere con su entrenador:

