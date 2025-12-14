Peñarol apuesta fuerte por el retorno de Washington Aguerre: mirá todas las movidas que analiza el aurinegro en el mercado de pases

El Peñarol 2026 ya se puso en marcha. La salida de Maximiliano Silvera agitó la interna aurinegra y la dirigencia empieza a trabajar en los pedidos de Diego Aguirre para reforzar al plantel de cara a un año que comenzará con Supercopa Uruguaya, Torneo Apertura y Copa Libertadores. Un nombre por que el aurinegro apuesta fuerte para lograr su retorno es el golero Washington Aguerre .

El pasado jueves, Silvera emitió un comunicado despidiéndose de Peñarol y denunciando que en enero le habían ofrecido un nuevo contrato o en su defecto aumentarle el salario, algo que nunca se concretó a pesar de que en julio el presidente Ignacio Ruglio declaró que el sueldo del jugador iba a ser incrementado .

La situación de Silvera se suma a la de Pedro Milans que se negó en todas las negociaciones del año a renovar contrato para irse con el pase en su poder el 31 de diciembre. En este caso, el club se adelantó y en octubre fichó al argentino Franco Escobar.

También terminan contrato el 31 de diciembre Brayan Cortés, Damián Suárez, Gastón Silva, Lucas Hernández, Mathías De Ritis, Jaime Báez, David Terans, Matías Arezo y Héctor "Tito" Villalba.

De esos jugadores se pretende la renovación de Lucas Hernández.

Terans y Arezo están cedidos a préstamos por clubes brasileños, Fluminense y Gremio, respectivamente.

Terans está lesionado y se recupera de una rotura parcial de tendón de Aquiles. Se espera que en febrero pueda retornar a las canchas. El jugador quiere quedarse, pero dependerá de que se acuerde una nueva cesión con Fluminense.

Por Arezo, Peñarol tiene una opción de compra de US$ 4 millones por el 70% de la ficha.

Cortés volverá a Colo Colo y no se hará uso de la opción de compra. Suárez, Silva, De Ritis, Báez y Villalba quedarán libres. Por Báez, Aguirre todavía no le dejó en claro a la dirigencia si lo pretende renovar para 2026.

Se evaluarán ofertas por Leonardo Fernández

Peñarol tiene un presupuesto acotado desde que en enero de 2025 decidió comprar el 70% de la ficha de Leonardo Fernández en US$ 6,3 millones y hacerle un contrato de US$ 200 mil mensuales.

El hecho de que el aurinegro solo llegara a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 complicó el área presupuestal del club. Si Peñarol hacía una campaña como la de 2024 (semifinales) hacerse cargo de las cuotas y el sueldo del jugador (al que también se le debían la mitad del salario del segundo semestre de 2024, unos US$ 450 mil) había una buena perspectiva como para que el jugador pudiera llegar a cumplir los tres años de contrato por los que firmó.

Llegando a octavos de final, Peñarol quedó a mitad de camino en términos presupuestales porque a los US$ 3 millones de fase de grupos (más los plus por partido ganado) se le sumó US$ 1.050.000 por llegar a octavos.

El pase se paga en cuotas. Peñarol pagó en enero la primera de US$ 1,5 millones y antes de fin de año deberá pagar una segunda cuota de US$ 1,5 millones.

Ese dinero saldría del adelanto que los clubes uruguayos suelen pedir en diciembre (salvo Nacional que abrió una línea de crédito con Conmebol más amplia) por su futura participación en fase de grupos de Copa Libertadores. Peñarol ya sabe que le entrarán US$ 3 millones y con un adelanto de 50% cancela la segunda cuota de Fernández.

Al día de hoy no hay ninguna oferta concreta por el talentoso volante que no tuvo un 2025 sobresaliente como el 2024 donde fue el mejor jugador de la encuesta Fútbolx100. }

Pero si llega una oferta se analizará. Porque a nivel dirigencial hay interés en comprar la ficha de Arezo y el jugador quiere quedarse, más allá de que para Diego Aguirre el delantero ideal era Maxi Silvera y Arezo estaba en una especie de segundo plano.

Para eso se necesita dinero.

Y para traer a Aguerre también. El golero tuvo un año irregular en Independiente Medellín pero este sábado voló en la final de ida de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. El miércoles es la revancha.

Ahí su contratista Gerardo Monge pondrá los números arriba de la mesa para que el DIM y Peñarol pujen por el pase. El contrato más jugoso y la cifra que más se acerque a la prima (o compra de un porcentaje de la ficha) que imponga el contratista, esa que Peñarol no quiso pagar en enero, hará que Aguerre siga en Colombia o vuelva a Peñarol. Esta vez, el aurinegro está dispuesto a poner un dinero más allá del contrato mensual que se le ofrezca al artiguense.

Monge mueve los hilos del Grupo Pachuca con el que Peñarol tuvo en 2024 un gran acercamiento trayendo a Aguerre, Leonardo Sequeira, Alan Medina y vendiéndole a Santiago Homenchenko y dándole cedido a Bruno Bentancor.

Abel Hernández cerca y dos zagueros en la mira

El retorno de Abel Hernández está muy avanzado y puede concretarse en cuestión de horas.

Su representante Pablo Bentancur le dio la prioridad a Peñarol. El jugador acaba de ser elegido como el mejor de la encuesta Fútbolx100 que premia al mejor de la Liga AUF Uruguaya.

Los posibles retornos de Alan Medina, Leonardo Sequeira y Facundo Batista también están arriba de la mesa.

En materia defensiva, Valentín Gauthier de León (Grupo Pachuca), ex Juventud, y Lucas Monzón, de Juniors de Barranquilla, cedido por Racing, también están en el radar de Aguirre.

El período de pases aún no abrió pero en Peñarol hay avidez de moverse rápido en el mercado.