Martha Figueredo, revelación del año del Fútbolx100 Femenino: el mensaje por el que no dejó su carrera y volvió a Nacional, y el valor del fútbol del interior

A fines de 2024, Martha Figueredo tenía decidido dejar el fútbol de AUF , pero un mensaje que la invitó a volver a Nacional cambió todo. Un año después, se consagró campeona con el tricolor, convirtiendo el gol más importante del año contra Peñarol, y fue galardonada con el premio a revelación del año de la encuesta Fútbolx100 Femenino , a sus 25 años.

“ Le dije a mis cercanos ‘voy a ir, la voy a romper, y voy a aumentar mi valor’. Y fue lo que pasó” , recordó Figueredo en una entrevista con Referí.

La delantera de Río Branco recordó su etapa en Arachanas de Melo y valoró la competitividad del fútbol femenino de OFI , algo que entiende no se ve tanto en una primera división de AUF que tiene a Nacional y Peñarol lejos del resto. También habló de cómo entrenó sin parar un aspecto de su juego que terminó siendo clave para el año de Nacional.

Si pudiera decirle unas palabras a esa adolescente que daba sus primeros pasos en el fútsal de Río Branco, Figueredo, que ahora no duda en continuar con el fútbol, le diría “que persiga sus sueños, que tarde o temprano llegan”.

Al borde del retiro

Tras varios años en Arachanas, Martha Figueredo llegó a Nacional en 2022. Ese año el tricolor salió campeón y la delantera fue partícipe del título en su primer temporada en AUF. También jugó con su club en fútbol sala, disciplina en la que se formó como futbolista en Río Branco.

Según la jugadora, el 2023 fue un año “muy complicado”. El título se lo llevó Peñarol, y al final de la temporada Figueredo se dio cuenta que necesitaba “una pausa”, así que se volvió a sus pagos. “Estuve en 2024 allá en mi ciudad y en Melo. Estuve trabajando, volví a OFI”, recordó la futbolista.

A fines del año pasado, Martha se dijo a sí misma que tenía que hacer algo más, que no podía quedarse “trabajando en la chiquita” en Cerro Largo, también pensando en su futuro económico.

image Martha Figueredo celebrando el título que obtuvo con Nacional en 2022 Foto: Nacional

Le surgió una oportunidad laboral en Montevideo, y Figueredo reconoció que estaba “dispuesta” a despedirse del fútbol profesional, pero el destino le tenía preparado otro plan: “Cuando ya tenía todas mis valijas, la ropa pronta para venirme a Montevideo a hacer algo que nada que ver, me cae un mensaje de Marcel y me invita”.

Marcel es Marcel Rauss, entrenador de Nacional, que le propuso a Figueredo volver al tricolor para la temporada 2025, y la delantera aceptó. “Me vine básicamente a cobrar nada, pero dije ‘yo voy a ir sabés’, voy a ir por esos tres pesos, en el fútbol femenino es eso, por lo menos Nacional nos da eso, es el único club que nos paga”, remarcó.

Dejó dinero de lado para seguir su sueño y se propuso “hacer un buen papel”. Culminó el año como la segunda máxima goleadora de Nacional con 9 goles, por detrás de la goleadora del año Sofía Oxandabarat que hizo 15, y sumó su segundo Campeonato Uruguayo.

Además de ganar el premio a la revelación del año, en conjunto con la futbolista de Defensor Sporting Antonella Cordero, Figueredo también terminó segunda en la votación a mejor jugadora, a solo tres puntos de Oxandabarat, que obtuvo su tercer premio.

El gol a Peñarol que valió un título

De los 9 goles de Martha Figueredo en la temporada, dos fueron convertidos en clásicos contra Peñarol. El primero fue en el empate 2-2 por la cuarta fecha de la Serie Campeonato, pero el segundo fue el gol más importante del año tricolor.

Nacional llegó al Parque Central el 15 de noviembre sabiendo que con una victoria contra su clásico rival se llevaba el título. El partido fue parejo y se destrabó al minuto 74, cuando un centro de Isabela Pérez terminó en la cabeza de Martha Figueredo, que puso el 1-0 que minutos después sentenció el campeonato para el tricolor.

“Cuando estás con confianza necesitás una pelota nomás, yo le pedí a mis compañeras 'necesito una, necesito que me den una'”, recordó la delantera, que valoró que Pérez le habló antes del tiro libre y le dijo que iba a caer “llovidita ahí”, y cayó.

Embed - Nacional 1-0 Peñarol | Resumen del partido | Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino | #AUFTV

Figueredo también rememoró que durante ese partido estuvo “jodiendo” con Martina Alonso, golera de Peñarol y excompañera de Martha en Nacional, advirtiéndole de lo que iba a suceder. “Le decía ‘te voy a clavar, cuidá tu arco’. Cuando pasa lo del gol fui para allá y le dije ‘te avisé con tiempo’”, recordó entre risas.

La arachana también destacó que los dos goles clásicos que convirtió fueron de cabeza, un aspecto que entrenó con dedicación cuando volvió al tricolor.

“Era un tema que ya lo venía trabajando un montón, no es algo que tenía muy entrenado. Del año pasado a este me metí en los entrenamientos de la pelota quieta, a cabecear, cabecear, cabecear, y creo que quedó reflejado”, explicó.

La comparación con el fútbol del interior

131926159_4784769934926854_5816773051392792960_n Martha Figueredo celebra su título de OFI junto a Natalia Romer, compañera de Arachanas Foto: Municipio de Río Branco

Antes de llegar a Nacional, Figueredo jugó de 2016 a 2021 en Arachanas de Melo, club histórico del interior que le abrió las puertas a sus 16 años y le permitió llegar al fútbol 11, luego de años jugando al futsal en Río Branco y Brasil.

Allí, por ejemplo, compartió equipo con Wendy Carballo, hoy delantera de Peñarol que ganó el premio a figura del año en los Fútbolx100 de 2023. Se consagró campeona del interior en 2020, al vencer a Nacional de Florida por penales.

Para Figueredo el fútbol de OFI “es muy competitivo”, e incluso remarcó que tiene “mucha más competitividad” que el fútbol de AUF a pesar de no contar con la misma “infraestructura y la visibilidad”, ya que “los equipos están a la par” y “en cada partido vos tenés que dejar la vida porque es el último partido”.

En ese sentido, explicó que en Montevideo y jugando en Nacional “no hay competitividad pareja”, y los partidos que “tenés que ganar” son contra Defensor Sporting y Peñarol. “Esas semanas son las que vos entrenás con más motivación”, declaró Figueredo, quien lamentó que los otros equipos “no exigían tanto”.

“Necesitamos ser más competitivos, que los clubes aporten más al femenino, después queda reflejado en una copa internacional. Vamos y volvemos como si nada, porque en el torneo no nos ofrecen eso”, sentenció Figueredo.