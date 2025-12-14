El rotundo mensaje de Fernando Muslera sobre por qué eligió Estudiantes y no Peñarol recordando una frase de su esposa Patricia Callero: "Vos tenés que estar donde te quieren"

El golero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera , festejó por todo lo alto el título de campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino al ganarle el sábado por la noche a Racing de Avellaneda en una tanda de penales donde atajó dos remates, uno de ellos del lateral uruguayo Gastón Martirena.

En su primera nota a nivel de campo, tras la obtención del título, Muslera dijo: "Acá hay un responsable de mi llegada a Estudiantes, él junto a Ignacio y mi señora fueron los tres que terminaron haciéndome tomar la decisión de venir. Yo ya lo había dicho que no era mi idea venir a Argentino sino ir a Uruguay, por ciertas cosas no se da, hoy estar acá celebrando me tiene contento, feliz y agradecido a Marcos (Angeleri), al entrenador (Eduardo Domínguez) por la insistencia y darme la oportunidad de vivir esto".

Ignacio es Beneditto , uno de los socios de Fernando Muslera en el proyecto de Sportivo Bella Italia que tienen juntos hace unos años. El otro socio es Rodrigo Lubertkin que fue quien negoció con Peñarol la posible llegada del golero al aurinegro a mitad de este 2025.

Según informó en su momento Ignacio Ruglio, Peñarol le presentó al jugador una oferta concreta, este exigió otras condiciones que el club le aceptó pero finalmente apareció una oferta de Estudiantes que puso mejores números arriba de la mesa y se quedó con Muslera.

ARGENTINA El penal que Fernando Muslera le atajó a Gastón Martirena, su primer título con Estudiantes y el destaque a las personas que lo hicieron decidir por el Pincha y no por Peñarol

La enorme atajada de Fernando Muslera en el clásico de La Plata para clasificar a la final del Torneo Clausura

El golero formado en Wanderers tuvo un pasaje por Nacional antes de emigrar a Italia para jugar en Lazio. Sin embargo, como su madre siempre fue hincha de Peñarol quería darle el gusto de vestir esa camiseta ya que Nacional estaba muy conforme con el rendimiento de Luis Mejía en el arco y no pretendía reforzar el puesto.

Luego, Muslera realizó declaraciones a TNT donde volvió a insistir con sus conceptos: "Estoy feliz, feliz porque es un título más para mi carrera, le mando un beso muy grande a mi familia, a mis amigos también, Nacho y Rodri que fueron los que me incitaron y me dijeron que tenía que venir a jugar a Estudiantes. Y a mi señora que me dijo que 'tenés que estar donde te quieren' y acá estoy. La que tomó la última palabra fue mi señora, Patricia, que me dijo 'andá donde te quieren porque Estudiantes te quiere y vas a estar bien', y no se equivocó".

Patricia Callero nació en Agraciada, fue modelo, conoció a Muslera a través de Facebook y juntos tienen tres hijos, Kailash de ocho años, Tiziana de seis y Dominique de tres.

Cuando el mismo TNT entrevistó a Muslera con la presencia de Juan Pablo Varsky, Muslera no perdió de remarcar que eligió Estudiantes por sobre el interés de Peñarol por el interés que demostraron en contratarlo.

"No era mi intención venir a Argentina, yo prefería volver a Uruguay. Por situaciones de la vida y decisiones de personas que insistieron muchísimo, no le saco mérito a mi mujer que me dijo 'vos tenés que estar donde te quieren' y Eduardo me llamó casi todos los días", declaró.

"Post Turquía estaba de vacaciones me llamó Marcos Angeleri (mánager de Estudiantes) y me dice 'dejame cambiarte ese no que ya tenés por un sí, dejame intentarlo'. Junto con mis socios, mis amigos, que fueron llevando adelante la negociación y la insistencia de Eduardo (Domínguez, el entrenador) y de Jose que ya lo conocía de Turquía hicieron que tome esa decisión con el final que fue mi señora que me dijo 'tenés que estar donde te quieren y Estudiantes te quiere mucho'".

"Jose" es José Sosa, talentoso volante de 40 años que retornó a Estudiantes y que jugó en Turquía en Besiktas, Trabzonspor y Fenerbahce, siendo rival de Muslera que por años fue emblema, figura y capitán de Galatasaray.

"Tengo contrato hasta 2026, no me mueve nadie y ahora menos", terminó diciendo Muslera.

Al caerse la incorporación de Muslera, Peñarol fue por Brayan Cortés, de Colo Colo, quien llegó a préstamo por seis meses y tuvo una actuación irregular por lo que el club no hará uso de su opción de compra.