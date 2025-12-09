La enorme atajada de Fernando Muslera en el clásico de La Plata para clasificar a la final del Torneo Clausura

Fernando Muslera completó otra gran actuación con Estudiantes de La Plata , esta vez en el clásico ante Gimnasia y Esgrima La Plata por las semifinales del Torneo Clausura , y se volvió a lucir con una gran atajada en el triunfo del Pincha por 1-0 con gol de Tiago Palacios para acceder a la final del torneo argentino.

El arquero uruguayo tuvo una impresionante salvada que evitó que Gimnasia se ponga en ventaja en el primer tiempo de la semifinal del Torneo Clausura. Con el tiempo cumplido, Manuel Panaro recibió por el sector derecho y envió un centro hacia el área, la pelota se desvío en Santiago Arzamendia y se elevó por encima del golero .

En un gran acto de reflejo, el charrúa retrocedió siete pasos en velocidad y, cuando parecía que la pelota se colaba dentro del arco, sacó un impresionante manotazo izquierdo y salvó su valla para mantener el 0-0 parcial en el cierre de la primera mitad.

El Pincha se quedó con el clásico ante Gimnasia luego de imponerse por 1-0 con gol de Tiago Palacios, futbolista argentino nacionalizado uruguayo , y se verá las caras en la final del Torneo Clausura el próximo sábado 13 de diciembre ante Racing , que eliminó a Boca Juniors en La Bombonera luego de ganar por la mínima con gol de Maravilla Martínez.

No fue un gran partido, pero se resolvió por detalles. Comenzó disputado y muy cortado por las infracciones que se cometían en ambos lados. El primer tiempo terminó con cinco amarillas y sólo dos chances claras de gol en las que se lucieron ambos arqueros, destacando la gran atajada de Muslera.

Tiago Palacios Tiago Palacios festejando el gol de Estudiantes de La Plata en el clásico

En la segunda etapa pasó lo mismo: el desarrollo fue luchado, con más pierna fuerte que desequilibrio en las áreas. Gimnasia fue el que controlaba más el la pelota y el que manejaba el juego, pero Estudiantes supo golpearlo en su mejor momento luego de un gran contragolpe dirigido por Edwin Cetré y que definió Palacios.

De esta manera, el Pincha estiró el historial 69 a 51 y un dato arrollador marca que el Tripero sólo ganó un clásico de los últimos 27 que se disputaron. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez vuelven a otra final, al igual que el año pasado -cuando vencieron a Vélez por penales-, y será el próximo sábado en Santiago del Estero frente a Racing.