El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Los Gorriones SAD, el equipo que logró el segundo ascenso en la Divisional D y acompañará a Deportivo LSM en la C en 2026

El equipo de Piedras Blancas, que este año debutó en la AUF, logró su primer e histórico ascenso a la C

15 de diciembre 2025 - 14:43hs
Los Gorriones SAD, que este año se estrenó en la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), logró este domingo el segundo ascenso a la C, superando en la final por ese cupo a Real Montevideo en una vibrante definición por penales.

De esa forma, acompañará a otro debutante, Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, que había logrado el primer ascenso a la C al ser campeón y lograr subir de forma directa.

Fundado en 1960 en Piedras Blancas, con el nombre Los Gorriones, este club se dedicó durante varias décadas al baby fútbol, hasta que pasó a ser una SAD y en este 2025 fue uno de los equipos que logró ingresar a la Divisional D.

Y rápidamente logró el ascenso tras ganarle la final por el segundo cupo a Real Montevideo.

En el partido de ida, en el Complejo Rentistas, el encuentro tuvo empate 0-0.

Y este domingo, en el Parque Palermo, volvieron a empatar pero por 2-2.

Por ese motivo, la serie fue a los penales, en la que Los Gorriones ganaron por 4-3, lo que desató los festejos de los dirigidos por Hugo Bernal, al lograr su primer e histórico ascenso.

