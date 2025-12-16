El premio Puskas de la FIFA al mejor gol fue para el argentino Santiago Montiel; mirá su espectacular chilena en Independiente

ESPN

Santiago Montiel, futbolista de Independiente de Avellaneda, fue anunciado como el ganador del premio Puskas 2025 que otorga la FIFA por su golazo de chilena que marcó frente a Independiente Rivadavia el pasado 11 de mayo por el Torneo Apertura de Argentina.

El gol de Montiel dio la vuelta al mundo por la increíble maniobra que realizó en la puerta del área grande y, estando de espaldas al arco rival, hizo una chilena que ingresó por encima del arquero, luego de captar el rebote tras el rechazo de un defensor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000929280612618362&partner=&hide_thread=false Your 2025 Puskas award winner is Santiago Montiel. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025 Santiago, que es primo del campeón del mundo con la Selección Argentina que actualmente se desempeña en River Plate, Gonzalo Montiel, se convirtió en el tercer jugador argentino en conseguir el galardón que sólo tienen Erik Lamela, por su gol de rabona con el Tottenham en 2021, y Alejandro Garnacho, por su tanto ante el Everton de chilena en 2024.