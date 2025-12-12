Dólar
Liverpool compró el pase de Nicolás Vallejo a Independiente: los detalles de la transferencia

En los últimos días Vallejo, que fue incluido en el mejor once del año en la encuesta Fútbolx100 de Referí, fue sondeado por Peñarol y Nacional

12 de diciembre 2025 - 13:56hs
Foto: Inés Guimaraens

El equipo de Belvedere compró el 100% de la ficha de Vallejo por US$ 2.000.000, una cifra superior a los US$ 1.500.000 por el 70% del pase que estaban estipulados en la opción de compra incluida en el préstamo del jugador.

Con esta compra, Liverpool se asegura la continuidad de un jugador que en los últimos días fue sondeado por Peñarol y Nacional.

“Lo único que puedo informar es que caballerescamente Flavio Perchman (vicepresidente de Nacional) se comunicó a ver cuál iba a ser la posición nuestra, le trasmití que íbamos a hacer la opción de compra y me dijo ‘bueno, no tengo nada que hablar’", dijo una semana atrás el presidente de Liverpool, José Luis Palma.

Abel Hernández de Liverpool ante Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya
LIVERPOOL

El uno por uno de Liverpool: Nicolás Vallejo y Abel Hernández fueron un martirio para Peñarol

Nicolás Vallejo, jugador de Liverpool, festeja un gol ante Nacional
MERCADO DE PASES

Liverpool le comprará a Independiente el pase del argentino Nicolás Vallejo: los números del futbolista

Desde su llegada a Liverpool a principios de 2025, Vallejo se convirtió en uno de los jugadores fundamentales en el esquema del entrenador Joaquín Papa, y su aporte fue clave para el que el Negro de la Cuchilla ganara el Torneo Apertura y alcanzara la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

El extremo argentino de 21 años jugó 37 partidos en el año, en los que convirtió cuatro goles y repartió 12 asistencias, nueve de ellas en el Torneo Clausura.

Solo faltó a dos partidos del negriazul en todo el 2025: un partido ante Plaza Colonia por la fecha 12 del Torneo Clausura y el partido por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay contra Durazno. En total, jugó el 89% de los minutos posibles.

