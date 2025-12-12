Sebastián Lentinelly confirmó su salida de Liverpool, con destino a Paraguay: el negriazul destacó sus 10 títulos en la institución

Liverpool confirmó la salida de su golero Sebastián Lentinelly, que armó las valijas para emigrar a Paraguay tras diez años en la institución de Belvedere,

El arquero de 28 años se convertirá en nuevo jugador del Olimpia de Paraguay, donde compartirá plantel y competirá el puesto con el uruguayo Gastón Olveira. El nuevo club de Lentinelly viene de quedar octavo en el Clausura, a más de 20 puntos del campeón Cerro Porteño , dirigido por el extécnico de Liverpool Jorge Bava .

En una entrevista con Radio Monumental de Paraguay, el entrenador dijo días atrás que Sebastián es como "un hijo" para él y lo destacó como un arquero "muy completo" , y luego le tiró una chicana: "Lástima que eligió mal; le dije que no le vamos a tener compasión".

A pesar de que la noticia sobre su salida ya estaba confirmada hace días, Liverpool comunicó la baja de Lentinelly este jueves por la noche, con un mensaje en el que valoró los 10 títulos obtenidos por el arquero en el negriazul , todos los conseguidos por el club en su historia reciente.

"Tras 10 años en el club y 10 títulos obtenidos, nuestro capitán Sebastián Lentinelly deja la institución. Solo palabras de agradecimiento para Seba, surgido en el semillero y capitán del Liverpool Fútbol Club. Te esperamos en casa", se lee en el tuit publicado por la institución.

El posteo está acompañado de una foto del jugador, y una planilla que muestra el detalle de los títulos que obtuvo Lentinelly.

El golero fue parte del Liverpool campeón uruguayo de 2023 y ganó dos torneos Apertura (2022 y 2025), dos Clausura (2020 y 2023), dos Intermedio (2019 y 2023) y tres supercopas (2020, 2023 y 2024).

Se va del club de Belvedere con 153 partidos jugados en ocho años, tras debutar en noviembre de 2017 contra Juventud de Las Piedras por la fecha 13 del Torneo Clausura 2017.