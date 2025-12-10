Dólar
El nuevo DT de Liverpool: Camilo Speranza, quien fue asistente de Pezzolano y sigue la línea de juego negriazul que le ha dado éxitos en los últimos años

“Soy entrenador profesional de fútbol. Lavé coches en un parking de Barcelona", dice el perfil de Camilo Speranza, quien además escribe un blog y participa de podcasts

10 de diciembre 2025 - 16:10hs
Camilo Speranza, el nuevo DT de Liverpool para 2026, junto a Paulo Pezzolano

Fuentes negriazules confirmaron a Referí su flamante entrenador, quien será anunciado oficialmente la semana que viene.

El equipo de Belvedere mantendrá la idea de juego que maneja en los últimos años y que le ha dado grandes resultados deportivos, con varios títulos y el desarrollo de jugadores que han reportado importantes transferencias internacionales al club.

El nuevo DT negriazul tiene 42 años, nació en Uruguay y también tiene nacionalidad española.

Fue asistente de Paulo Pezzolano en los dos últimos años, en Valladolid de España y en Watford de Inglaterra, ambas experiencias en segunda división.

Embed - Lo que te da autoridad para llegar al jugador. Camilo Speranza en ECDE con Miguel Llorente

Pezzolano fue justamente el que comenzó la seguidilla de títulos que comenzó con el Torneo Intermedio 2019, que luego, con otros entrenadores con propuestas similares, llegó a 10 copas oficiales, incluido el Campeonato Uruguayo 2023 de la mano de Jorge Bava.

Antes de trabajar con Pezzolano, Speranza fue asistente del ecuatoriano Pool Gavilánez en Guayaquil City y también trabajó en Independiente Junior de Ecuador.

Además, fue jefe de Metodología en Auckland City de Nueva Zelanda, antes de pasar al fútbol ecuatoriano.

Speranza también se destaca por su rol como divulgador del entrenamiento y del juego del fútbol, a través de podcasts y de un blog en el que pública distintos artículos.

“Soy entrenador profesional de fútbol. Lavé coches en un parking de Barcelona. Hago Salid y Disfrutad (uno de sus podcasts). Te cuento en 5 minutos lo que a mí me costó 15 años aprender”, dice en su perfil.

En Liverpool y en el fútbol uruguayo tendrá su primera experiencia como entrenador al mando de un cuerpo técnico, lo que será un nuevo desafío en su carrera.

Embed - Entrenar es comunicar. Camilo Speranza en ECDE con Miguel Llorente
