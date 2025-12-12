Dólar
JUSTICIA

Kike Olivera declaró ante Fiscalía como testigo en la causa contra el narcotraficante Luis Fernández Albín

El delantero uruguayo está en negociaciones con Nacional para llegar al club en 2026, a préstamo desde el Gremio

12 de diciembre 2025 - 14:27hs
Kike Olivera en Gremio

Kike Olivera en Gremio

Foto: AFP

El futbolista Cristian Kike Olivera fue citado por la Fiscalía de Estupefacientes a declarar como testigo en la causa de Luis Fernández Albín, reconocido narcotraficante detenido por su vínculo a un cargamento de droga de dos toneladas de cocaína incautado en agosto de 2025 en Punta Espinillo.

Según informó Telemundo y confirmaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación, Olivera fue citado a declarar en calidad de testigo por la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano por posibles vínculos con Fernández Albín, quien fue detenido a fines de noviembre en Argentina y luego fue extraditado a Uruguay, donde continúa detenido.

Desde Fiscalía indicaron que Olivera concurrió a declarar este viernes por la tarde, y marcaron que tras hablar la fiscal del caso "lo sigue considerando testigo", por lo que no encontró ningún elemento para considerarlo indagado en la causa.

Fuentes del organismo remarcaron que no se puede informar por qué fue citado el jugador ya que la investigación es "reservada", pero aclararon que Romano "no lo está investigando como posible testaferro de Albin como se manejó en algún medio".

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
NACIONAL

La declaración de Olivera en Fiscalía ocurre en medio de su posible llegada a Nacional desde el Gremio de Porto Alegre, club que es dueño de su ficha.

Este miércoles fue el propio vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quien adelantó que el delantero llegará al tricolor para la próxima temporada. “Va a jugar en Nacional”, dijo a Aweno TV.

Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió este lunes, pagó US$ 4.5 millones por Kike Olivera en el comienzo de 2025, con un vínculo hasta fines de 2027, en una de las contrataciones más caras de la historia del club.

Las nuevas autoridades del club gaúcho quieren reducir el presupuesto de su plantel, por lo que ven bien la salida de Olivera, quien también desea dejar el club para llegar a los tricolores en un préstamo con opción a compra y prepararse de cara al Mundial 2026, a la espera de quedar en la lista de Bielsa.

