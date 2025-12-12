Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Continúan las charlas para la renovación de Nicolás Lodeiro en Nacional: la intención del jugador es continuar en el club

Flavio Perchman declaró en junio que Nicolás Lodeiro fue fichado con "el contrato más bajo" de Nacional, "prácticamente gratis"

12 de diciembre 2025 - 15:44hs
Nicolás Lodeiro en Nacional

Foto: Foto Enzo Santos/Focouy
El Observador | Joaquín Pisa

Por  Joaquín Pisa

La renovación de Nicolás Lodeiro con Nacional sigue en negociaciones, luego de que el jugador de 36 años llegara al tricolor a mediados de 2025 y consagrara su regreso con la obtención de la Liga AUF Uruguaya.

Lodeiro es uno de los tres referentes cuya continuidad estaba en duda tras el final del campeonato, junto al capitán Sebastián Coates y a Mauricio Pereyra. Este último, días después del título, comunicó a sus compañeros y a la dirigencia su retiro.

Según supo Referí, este jueves el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, se reunió con el representante de Lodeiro, Gerardo Cano.

Aunque fuentes indicaron que la renovación de Lodeiro no fue el tema principal, marcaron que la intención del jugador es continuar su vínculo con Nacional de cara al 2026.

De todas formas, aclararon que hasta el momento no hay "nada definido", y que las partes seguirán conversando para la renovación del futbolista.

Lodeiro fue anunciado como nuevo jugador de Nacional en julio de 2025, tras desvincularse del Houston Dynamo de Estados Unidos.

Semanas antes, Perchman declaró que el jugador fue fichado con "el contrato más bajo del plantel principal" y "prácticamente gratis". Cabe recordar que a partir del 1º de enero de este año, el salario mínimo que puede percibir un futbolista mayor de 21 años es de $ 63.450.

Desde su regreso el mediocampista jugó 834 minutos en 16 partidos con el tricolor -un promedio de 52 minutos por encuentro-, en los que aportó cinco asistencias y no convirtió goles. Jugó los últimos 18 minutos de la segunda final contra Peñarol en la que Nacional se consagró campeón.

