El Observador / Fútbol / NACIONAL

Con el emocionante relato de Carlos Muñoz, Nacional recordó la Copa Intercontinental de 1988 al cumplirse un nuevo aniversario; mirá el video

Mirá el video con el que Nacional celebró un nuevo aniversario de la Copa Intercontinental de 1988 este 11 de diciembre

11 de diciembre 2025 - 15:14hs

 Nacional recordó la Copa Intercontinental de 1988 

Nacional celebra este 11 de diciembre un nuevo aniversario de la Copa Intercontinental de 1988 que le ganó a PSV Eindhoven de Países Bajos, en una vibrante definición por penales en la final jugada en el Estadio Olímpico de Tokio.

Para recordar aquel gran triunfo internacional del equipo dirigido por Roberto Fleitas, que había ganado la Copa Libertadores de ese año, los tricolores compartieron un video con el relato de Carlos Muñoz y el último penal pateado por Tony Gómez.

Nacional recordó la Copa Intercontinental de 1988
Nacional recordó la Copa Intercontinental de 1988

Nacional recordó la Copa Intercontinental de 1988

“El 11 de diciembre de 1988, Nacional se consagró Campeón del Mundo, tras vencer al PSV Eindhoven, en una de las finales más épicas y emocionantes de la historia de la Copa Intercontinental”, repasó el club en sus redes.

“El encuentro se jugó en el Estadio Nacional de Tokyo , donde culmino 1 a 1 tras noventa minutos con gol de Santiago Ostolaza y 2 a 2 tras un alargue de 30 minutos donde el Tricolor logra empatar en la última jugada del tiempo extra, nuevamente con gol de cabeza del Vasco”, agregaron.

vasco-con-copa-88.webp
Nacional 1988, la última
Nacional 1988, la última

“La copa se definió con tiros desde el punto penal donde Jorge Seré se transformo en la gran figura atajando 4 penales, y con una épica definición de Tony Gómez el tricolor lograba su 3er. titulo como Campeón del Mundo, con el agregado de haber conseguido sus tres galardones de forma invicta logrando así el titulo internacional número 20 de los 22 que ostenta el Decano”, señala el texto de los albos.

Esa fue la última Copa Intercontinental lograda por un club uruguayo y el último gran título internacional de un equipo de la AUF.

El mensaje de Jorge Seré

El golero de aquel Nacional campeón de América y del Mundo de 1988, Jorge Seré, figura en los penales en Tokio, realizó un posteo en sus redes para recordar el título Intercontinental.

sere-jpg..webp
Jorge Seré atajando uno de los penales en 1988
Jorge Seré atajando uno de los penales en 1988

"Un año más, ¡ya son 37! Nadie pensó que pasara tanto tiempo sin volver a lograrlo", comentó.

"¡Cada día, valoro más a todo ese grupo fantástico de compañeros, cuerpo técnico, colaboradores y directivos, que hicieron posible mi sueño de pibe, logrando lo mismo que mis ídolos, Manga y Rodolfo!", agregó, mencionando a los anteriores goleros que fueron campeones del mundo con Nacional, el brasileño Manga y Rodolfo Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeFSere/status/1999182654432788646&partner=&hide_thread=false

Además, Seré, que con aquellos títulos se ganó el apodo de "Superman", compartió fotos del plantel de 1988:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeFSere/status/1999183465254707564&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeFSere/status/1999184139728072925&partner=&hide_thread=false

