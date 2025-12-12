Cartas de desalojo y juveniles que no tenían para el boleto: el argentino Julio Buffarini contó las "dificultades" que pasó en Rampla Juniors con la SAD de Foster Gillet

Julio Buffarini , el lateral argentino de reconocida trayectoria que en 2025 jugó en Rampla Juniors , en la Segunda división del fútbol uruguayo, contó las “dificultades” que pasó en el equipo que perdió la categoría y se fue a la C tras una mala campaña y problemas económicos.

El picapiedra comenzó el año con la motivación de la llegada de la SAD de Foster Gillet , con la ilusión de ascender y el comienzo de un proyecto deportivo, pero los planes no salieron como se esperaban, al contrario.

Buffarini repasó cómo fue la temporada. “A inicio del año, la verdad, muy lindo. Un club histórico como Rampla, que es el tercer equipo más grande de Uruguay”, dijo a TyC Sports.

“Lamentablemente, arrancamos tarde la pretemporada, Leandro (Somoza, el DT argentino que comenzó el año) en el poco tiempo se va, empiezan a haber jugadores que se terminan yendo. Bueno, pasaron un montón de cosas” , agregó.

El lateral también contó los problemas económicos que afectaron al plantel y cómo trataron de resolverlos, al estar “mucho tiempo sin cobrar”.

“Nosotros entrenábamos solos, por nuestra cuenta. Llevaba el agua, llevaba la fruta, comprábamos hielo para recuperarnos... A mí me dolía mucho porque había muchos chicos de que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar. Mis compañeros argentinos ya tenían la carta de desalojo de su departamento porque no lo había pagado el club, digamos”, agregó.

000_9A49BA.webp Julio Buffarini y Jorge Carrascal Marcelo Endelli / Pool / AFP

"No lo vi nunca" a Foster Gillett

El futbolista fue consultado por Foster Gillett, si lo había visto alguna vez. “Personalmente no lo vi nunca”, dijo.

“Dependía, el club sigue dependiendo de él. Tenía unos problemas también para poder el girar dinero, por lo que nos decían a nosotros. Pero bueno, sin embargo, teníamos que jugar los fines de semana, poner obviamente la cara con todas las dificultades que teníamos en el día”, señaló.