Cartas de desalojo y juveniles que no tenían para el boleto: el argentino Julio Buffarini contó las "dificultades" que pasó en Rampla Juniors con la SAD de Foster Gillet
“Me dolía mucho porque había muchos chicos de que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar”, dijo el lateral argentino
12 de diciembre 2025 - 9:04hs
Julio Buffarini contó su año en Rampla Juniors
TyC Sports
Julio Buffarini, el lateral argentino de reconocida trayectoria que en 2025 jugó en Rampla Juniors, en la Segunda división del fútbol uruguayo, contó las “dificultades” que pasó en el equipo que perdió la categoría y se fue a la C tras una mala campaña y problemas económicos.
Buffarini repasó cómo fue la temporada. “A inicio del año, la verdad, muy lindo. Un club histórico como Rampla, que es el tercer equipo más grande de Uruguay”, dijo a TyC Sports.
“Lamentablemente, arrancamos tarde la pretemporada, Leandro (Somoza, el DT argentino que comenzó el año) en el poco tiempo se va, empiezan a haber jugadores que se terminan yendo. Bueno, pasaron un montón de cosas”, agregó.
El lateral también contó los problemas económicos que afectaron al plantel y cómo trataron de resolverlos, al estar “mucho tiempo sin cobrar”.
“Nosotros entrenábamos solos, por nuestra cuenta. Llevaba el agua, llevaba la fruta, comprábamos hielo para recuperarnos... A mí me dolía mucho porque había muchos chicos de que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar. Mis compañeros argentinos ya tenían la carta de desalojo de su departamento porque no lo había pagado el club, digamos”, agregó.
"No lo vi nunca" a Foster Gillett
El futbolista fue consultado por Foster Gillett, si lo había visto alguna vez. “Personalmente no lo vi nunca”, dijo.
“Dependía, el club sigue dependiendo de él. Tenía unos problemas también para poder el girar dinero, por lo que nos decían a nosotros. Pero bueno, sin embargo, teníamos que jugar los fines de semana, poner obviamente la cara con todas las dificultades que teníamos en el día”, señaló.