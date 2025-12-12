Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / RAMPLA JUNIORS

Cartas de desalojo y juveniles que no tenían para el boleto: el argentino Julio Buffarini contó las "dificultades" que pasó en Rampla Juniors con la SAD de Foster Gillet

“Me dolía mucho porque había muchos chicos de que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar”, dijo el lateral argentino

12 de diciembre 2025 - 9:04hs

Julio Buffarini contó su año en Rampla Juniors

TyC Sports

Julio Buffarini, el lateral argentino de reconocida trayectoria que en 2025 jugó en Rampla Juniors, en la Segunda división del fútbol uruguayo, contó las “dificultades” que pasó en el equipo que perdió la categoría y se fue a la C tras una mala campaña y problemas económicos.

Rampla Juniors
Equipo de Rampla Juniors 2025

Equipo de Rampla Juniors 2025

Buffarini repasó cómo fue la temporada. “A inicio del año, la verdad, muy lindo. Un club histórico como Rampla, que es el tercer equipo más grande de Uruguay”, dijo a TyC Sports.

“Lamentablemente, arrancamos tarde la pretemporada, Leandro (Somoza, el DT argentino que comenzó el año) en el poco tiempo se va, empiezan a haber jugadores que se terminan yendo. Bueno, pasaron un montón de cosas”, agregó.

La hinchada de Rampla Juniors en un partido de 2024
RAMPLA

Los socios de Rampla Juniors votaron rescindir su vínculo con la SAD de Foster Gillett y declararon persona no grata a Gastón Tealdi

Hinchas de Rampla Juniors
FÚTBOL

La comisión directiva de Rampla Juniors informó que "continuará negociando con la SAD" y que no nombrará persona no grata a Gastón Tealdi

Julio Buffarini contó su año en Rampla Juniors
Julio Buffarini contó su año en Rampla Juniors

Julio Buffarini contó su año en Rampla Juniors

El lateral también contó los problemas económicos que afectaron al plantel y cómo trataron de resolverlos, al estar “mucho tiempo sin cobrar”.

“Nosotros entrenábamos solos, por nuestra cuenta. Llevaba el agua, llevaba la fruta, comprábamos hielo para recuperarnos... A mí me dolía mucho porque había muchos chicos de que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar. Mis compañeros argentinos ya tenían la carta de desalojo de su departamento porque no lo había pagado el club, digamos”, agregó.

000_9A49BA.webp
Julio Buffarini y Jorge Carrascal
Julio Buffarini y Jorge Carrascal

"No lo vi nunca" a Foster Gillett

El futbolista fue consultado por Foster Gillett, si lo había visto alguna vez. “Personalmente no lo vi nunca”, dijo.

buffarini.jpg

“Dependía, el club sigue dependiendo de él. Tenía unos problemas también para poder el girar dinero, por lo que nos decían a nosotros. Pero bueno, sin embargo, teníamos que jugar los fines de semana, poner obviamente la cara con todas las dificultades que teníamos en el día”, señaló.

Foster Gillett
Foster Gillett

Foster Gillett

Temas:

Rampla Juniors Sociedades Anónimas Deportivas Foster Gillett

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

Maximiliano Silvera
PEAÑROL

Duro comunicado de Maximiliano Silvera que se despidió de Peñarol: denunció que le prometieron renovar contrato en enero o aumentar el salario y la "promesa se perpetuó"

El trofeo de la Copa Libertadores por el que sigue en camino Peñarol
TRANSMISIONES CONMEBOL

Fuerte cambio en los derechos de TV de la Copa Libertadores: ESPN perderá la exclusividad

Abel Hernández lo mira desde afuera
FÚTBOL URUGUAYO

"Prioridad para Peñarol": lo que dijo sobre Abel Hernández su representante, Pablo Bentancur, quien repasó otros clubes a los que le interesa el mejor jugador de Fútbolx100

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos