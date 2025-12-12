Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Detuvieron a un hombre por intentar abusar de una joven de 21 años en los baños de la Facultad de Psicología

La joven, originaria del interior del país, había viajado a Montevideo para rendir un examen cuando fue abordada por un hombre "ajeno a la institución", según el decano de la Facultad, Enrico Irrazábal

12 de diciembre 2025 - 10:52hs
1553631111504.webp
Facultad de Psicología

Un hombre de 18 años fue detenido en la mañana de este viernes tras intentar abusar de una joven de 21 años en uno de los baños de la Facultad de Psicología, ubicada en el barrio Cordón, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según la información policial divulgada en primera instancia por Subrayado (Canal 10) y a la que accedió El Observador, un llamado al 911 alertó sobre un posible abuso sexual en la sede de la facultad. Al llegar al lugar, personal policial constató lo sucedido y la persona que efectuó el llamado informó que había visto a la joven salir del baño solicitando ayuda y a un hombre intentando escapar.

La víctima relató a los oficiales que “en circunstancias en las que pretendía salir del baño, es abordada” por el hombre de 18 años, quien, “mediante el uso de la fuerza física, intenta encerrarla para abusar de ella, no logrando su cometido”.

La Policía localizó al hombre escondido dentro de las instalaciones de la facultad y procedió con su detención.

El decano de la Facultad, Enrico Irrazábal, informó a el citado medio que la joven, originaria del interior del país, había viajado a Montevideo para rendir un examen. A pesar del episodio, la estudiante decidió seguir adelante con el examen luego de recibir la revisión médica correspondiente.

La Policía aguardó a que la joven finalizara la prueba para acompañarla a realizar la denuncia correspondiente. Según el consignado medio, el agresor se encontraba alcoholizado.

Irrazábal aclaró que el agresor es ajeno a la institución y afirmó que se activaron los protocolos internos previstos para situaciones de violencia. Además, destacó que la facultad brindará seguimiento y contención a la estudiante, y que ya se ha contactado con su familia para mantenerla informada.

El caso ya está siendo investigado por el Departamento de Delitos Sexuales y la Fiscalía.

