Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / UDELAR

Psicología suspendió pruebas de segunda mitad del semestre para no agravar cuadro "ansiógeno" y de estrés de estudiantes y docentes

"Lo ansiógeno del contexto sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas supondría un agravamiento y la exposición a un estrés inaceptable para estudiantes y una sobrecarga de tareas para docentes", señala la resolución del Consejo

19 de noviembre 2025 - 17:02hs
Fachada de la Facultad de Psicología

Fachada de la Facultad de Psicología

Facultad de Psicología

El Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) resolvió suspender las pruebas de la segunda mitad del semestre para evitar exponer a estudiantes y docentes a situaciones de mayor estrés, en medio del conflicto por mayor presupuesto.

Según un comunicado publicado en la página web de la facultad, no están dadas las "condiciones mínimas" para llevar adelante los parciales de la segunda mitad del semestre. ¿El trasfondo? El "conflicto por la financiación y la dignificación de la Udelar".

Las razones para adoptar esta decisión son dos: la salud de los estudiantes y docentes, y el hecho de que "gran parte del contenido" no fue impartido o no se impartió de la forma correcta por los constantes paros de las últimas semanas.

Más noticias
Fachada de la Facultad de Derecho (UdelaR). Archivo
VOTACIÓN

Este miércoles son las elecciones universitarias obligatorias de Udelar: todo lo que tenés que saber

caos de transito en la zona de tres cruces por un accidente: la intendencia de montevideo llamo a evitar la zona
CIUDAD

Caos de tránsito en la zona de Tres Cruces por un accidente: la Intendencia de Montevideo llamó a "evitar la zona"

Respecto a la salud de estudiantes y docentes, la resolución señala que "lo ansiógeno del contexto sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas supondría un agravamiento y la exposición a un estrés inaceptable para estudiantes y una sobrecarga de tareas para docentes".

Además de suspender los parciales de la segunda mitad del semestre, el Consejo de Psicología resolvió no reponer las clases ni los períodos de evaluación que se vieron afectados por el paro.

La nota final de los cursos quedará establecida en función de las evaluaciones que sí se llegaron a realizar hasta el 3 de noviembre.

Los cursos que no hayan tenido esas instancias de evaluación podrán tenerlas "siempre y cuando exista una instancia previa" que permita responder dudas, presentar la consigna y un temario.

Por otra parte, las autoridades de la facultad se comunicarán con las instituciones que otorgan becas para que los estudiantes sean contemplados y no se les retire el beneficio, mientras que se valorarán "instancias complementarias para los estudiantes que tengan notas de reprobación en aquellos cursos sin parciales eliminatorios".

La intergremial de la Facultad de Psicología ocupó durante una semana, a principios de noviembre, la sede central, en reclamo por mayor presupuesto.

Según consignó La Diaria en su momento, el gremio denunció la "precariedad" de la educación pública, que aseguraron se arrastra de "reasignaciones presupuestales anteriores".

Reivindicaron también que se debía "contemplar la cobertura total de las becas, la descentralización, la formación y los equipos suficientes que atiendan las cuestiones pedagógicas y edilicias”.

Temas:

psicología estrés

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

Luis Lacalle Pou llegó al LATU junto a Corina Bove
ACTIVIDAD

Cena Anual del CED con Marcos Galperin como orador principal: mirá las fotos del evento

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos