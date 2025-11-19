A cuatro años exactos del despido de Tabárez, Marcelo Bielsa tambalea en el cargo de la selección uruguaya

El mismo día que el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) analiza la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección uruguaya , se cumplen cuatro años del despido de Óscar Washington Tabárez del combinado.

El 19 de noviembre de 2021 , hoy hace exactamente cuatro años, fue cesado Tabárez y se terminó un ciclo de 15 años que había comenzado el 6 de marzo de 2006 .

Uruguay disputaba las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, que habían visto alterado su calendario por la pandemia de covid-19.

FIFA estableció jornadas de tres partidos en lugar de dos para cumplir con las fechas del clasificatorio para llegar al torneo de diciembre 2022 y Uruguay fue perjudicado por movimientos de fechas que beneficiaron a Argentina y a Brasil.

En el último trimestre de 2021, el ciclo de Tabárez estaba desgastado y los resultados ya no acompañaban al entrenador.

Entre octubre y noviembre 2021, por Eliminatorias, Uruguay ganó un punto en 15: igualó 0-0 con Colombia, y perdió 3-0 con Argentina de visitante, 4-1 con Brasil de visitante, 1-0 con Argentina en el Estadio Centenario y 3-0 con Bolivia en La Paz, en un calendario alterado que no admitía otros resultados que los que alcanzó la selección.

La salida de Tabárez había quedado decidida el mismo martes 16 de noviembre de noche, después de la derrota de Uruguay ante Bolivia en La Paz, pero el presidente Ignacio Alonso se tomó algunas horas para evaluar y definir con sus compañeros del comité ejecutivo.

La destitución de Tabárez se oficializó el viernes 19 de noviembre, tras una reunión en la que participaron por la AUF Alonso, Gastón Tealdi y Jorge Casales y Tabárez con sus colaboradores. Ese encuentro se realizó en el Complejo de la AUF.

Lo que ocurrió en noviembre 2021 tiene puntos de contacto con el momento actual del combinado, que vive una profunda crisis en la selección, que se manifestaba igual que la actual, con un plantel que no ofrecía respuestas en la cancha, sin fuego ni química entre lo que transmitía el entrenador y la forma en que respondían los futbolistas en el campo.

Ignacio Alonso

En ese momento el comité ejecutivo que presidía Alonso y que decidió la salida de Tabárez lo integraban Alonso, Eduardo Ache, Andrea Lanfranco, Matías Pérez, Gastón Tealdi, Jorge Casales y Fernando Sosa.

El gerente deportivo de la AUF en ese momento era Eduardo Belza. Jorge Giordano asumió como director deportivo en febrero 2022.

Casi un mes después del despido de Tabárez asumió Diego Alonso (elegido entre tres candidatos, los otros fueron Diego Aguirre y Alexander Medina) para conducir a Uruguay en los últimos cuatro partido de las Eliminatorias y el Mundial de Qatar 2022 tras lograr la clasificación.