El Observador / Fútbol / RAMPLA

Los socios de Rampla Juniors votaron rescindir su vínculo con la SAD de Foster Gillett y declararon persona no grata a Gastón Tealdi

La decisión fue tomada en una asamblea, en la que también se entregaron billetes falsos con las caras de Ignacio Alonso, Foster Gillett y Gastón Tealdi

4 de noviembre 2025 - 9:13hs
La hinchada de Rampla Juniors en un partido de 2024

Foto: Inés Guimaraens

Los socios de Rampla Juniors votaron en asamblea cortar el vínculo del club con la sociedad anónima (SAD) encabezada por el inversor estadounidense Foster Gillett, que dirigía al club desde principios de este año, y declararon como persona no grata a Gastón Tealdi, presidente de esta sociedad.

La asamblea fue realizada este lunes por la noche, en medio de un clima caldeado en Rampla, que descendió por primera vez en su historia a la Primera División Amateur (la C) semanas atrás.

Varios socios repartieron durante la reunión dólares falsos con la cara de Ignacio Alonso, presidente de la AUF y expresidente de Rampla que hizo el nexo entre la SAD y el club, así como del estadounidense Foster Gillett y de Gastón Tealdi.

También llevaron billetes de pesos con la cara de Gabriel Kouyoumdjian, presidente de la asociación civil del picapiedra.

Pablo Bentancur, vocero de la asamblea, dijo al programa La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes que se trató de una instancia "triste", ya que es la primera asamblea del club "en el amateurismo", pero valoró que vio a los socios "más activos que nunca y queriendo sacar el club adelante".

Los asociados del picapiedra votaron dos mociones en la jornada. En primer lugar, declararon persona no grata a Tealdi, presidente de la SAD a cargo de Rampla, por su gestión del club durante este año.

Bentancur explicó que esta decisión fue por la "falta de respeto continua" de Tealdi a los hinchas de Rampla. Recordó que el presidente de la SAD les dijo que no podían "opinar del club" y llegó a calificarlos de "cinco gatos locos"

Por otra parte, los socios resolvieron rescindir el contrato del club con la SAD. La asamblea había intimado a la sociedad a pagar las deudas que mantenía hace 60 días, pero el grupo no cumplió. Pasado ese plazo, el acuerdo entre el club y la empresa avalaba a los socios a disolver el vínculo con la SAD, lo que se concretó este lunes.

Además, los hinchas establecieron que continuarán con la búsqueda de cobrar el dinero adeudado a través de acciones legales.

"La SAD pagó solo la deuda para poder competir pero ese no era el acuerdo. Tenían obligaciones previas que nunca se cumplieron", explicó Bentancur, quien marcó que una de las obligaciones no cumplidas de la sociedad fue el pago del pasivo del club.

Rampla Juniors SAD Foster Gillett Gaston tealdi

