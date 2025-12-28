Dólar
BRASIL

Romário, la mega exestrella brasileña, pidió a Giorgian De Arrascaeta para la selección de Brasil; mirá el video

Ambos jugaron este sábado a la noche el partido de las estrellas en Maracaná junto a Zico y a varios futbolistas

28 de diciembre 2025 - 10:56hs




Romário sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron a qué jugador convocaría para la selección brasileña este sábado a la noche en lo que fue el partido de las estrellas organizado por Zico y que fue a beneficio, y entre los que jugó el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Al llegar al Maracaná al Baixinho le preguntaron a qué futbolista que juega en Brasil convocaría para el combinado de Brasil.

El pedido de Romário por De Arrascaeta

Las "Estrellas rojas" le ganaron a las "Estrellas blancas" 11 a 6 en este encuentro benéfico.

Giorgian De Arrascaeta jugó en el ganador y convirtió dos goles. al igual que Adriano. Los otros tantos del vencedor fueron a cargo de Zico, Paolo Guerrero, Obina, Berrío, Thiago Coímbra y Tom Coímbra.

Los tantos en el perdedor fueron de Petkovic, Romário, Verón, Grafite, Silas y Alex Dias.

Previo al encuentro, a Romário le preguntaron a qué futbolista que juega en el fútbol brasileño le gustaría que jugara en la selección de Brasil.

"¿Podría ser De Arrascaeta?", bromeó el Baixinho en su respuesta.

Es que el nivel del media punta uruguayo en Flamengo este año, con el que ganó prácticamente todo, incluyendo una nueva Copa Libertadores de América, fue excepcional.

Aquí se puede ver el video de lo que dijo Romário:

Embed - Romário comenta sobre Arrascaeta e Rayan
Temas:

Giorgian De Arrascaeta Zico maracaná Romario

