Romário, la mega exestrella brasileña, pidió a Giorgian De Arrascaeta para la selección de Brasil; mirá el video
Ambos jugaron este sábado a la noche el partido de las estrellas en Maracaná junto a Zico y a varios futbolistas
28 de diciembre 2025 - 10:56hs
Romário y Giorgian De Arrascaeta jugaron el partido de las estrellas en Brasil
Romário sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron a qué jugador convocaría para la selección brasileña este sábado a la noche en lo que fue el partido de las estrellas organizado por Zico y que fue a beneficio, y entre los que jugó el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.
Al llegar al Maracaná al Baixinho le preguntaron a qué futbolista que juega en Brasil convocaría para el combinado de Brasil.
El pedido de Romário por De Arrascaeta
Las "Estrellas rojas" le ganaron a las "Estrellas blancas" 11 a 6 en este encuentro benéfico.
Giorgian De Arrascaeta jugó en el ganador y convirtió dos goles. al igual que Adriano. Los otros tantos del vencedor fueron a cargo de Zico, Paolo Guerrero, Obina, Berrío, Thiago Coímbra y Tom Coímbra.