Giorgian De Arrascaeta presentó a su hijo Milano; mirá las tiernas imágenes que subió el crack de Flamengo y la selección uruguaya

Actualmente el jugador se encuentra en Catara para jugar la Copa Intercontinental de la FIFA

9 de diciembre 2025 - 8:30hs
El volante de la selección uruguaya y Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta, compartió fotos de su hijo Milano, quien nació días atrás en Río de Janeiro.

El futbolista subió imágenes de su hijo y del momento de su llegada al mundo en el hospital junto a su pareja Camila Bastiani.

De Arrascaeta, ídolo de Flamengo y figura de la temporada en la que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao, fue padre por primera vez

En ese torneo, jugarán este miércoles ante Cruz Azul de México en la fase previa a la semifinal.

Temas:

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Río de Janeiro

