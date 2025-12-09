Giorgian De Arrascaeta presentó a su hijo Milano; mirá las tiernas imágenes que subió el crack de Flamengo y la selección uruguaya

El volante de la selección uruguaya y Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta, compartió fotos de su hijo Milano, quien nació días atrás en Río de Janeiro.
El futbolista subió imágenes de su hijo y del momento de su llegada al mundo en el hospital junto a su pareja Camila Bastiani.
De Arrascaeta, ídolo de Flamengo y figura de la temporada en la que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao, fue padre por primera vez
En ese torneo, jugarán este miércoles ante Cruz Azul de México en la fase previa a la semifinal.