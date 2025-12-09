Giorgian De Arrascaeta presentó a su hijo Milano; mirá las tiernas imágenes que subió el crack de Flamengo y la selección uruguaya

Milano De Arrascaeta Bastiani, el hijo de Giorgian De Arrascaeta Milano De Arrascaeta Bastiani, el hijo de Giorgian De Arrascaeta Milano De Arrascaeta Bastiani, el hijo de Giorgian De Arrascaeta

El volante de la selección uruguaya y Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta, compartió fotos de su hijo Milano, quien nació días atrás en Río de Janeiro.

El futbolista subió imágenes de su hijo y del momento de su llegada al mundo en el hospital junto a su pareja Camila Bastiani.

De Arrascaeta, ídolo de Flamengo y figura de la temporada en la que ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao, fue padre por primera vez

Actualmente el jugador se encuentra en Catara para jugar la Copa Intercontinental de la FIFA.

En ese torneo, jugarán este miércoles ante Cruz Azul de México en la fase previa a la semifinal.