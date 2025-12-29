El algoritmo del país: qué revela la mezcla de música, fútbol e inteligencia artificial en las búsquedas uruguayas de 2025

Las búsquedas de Google realizadas por los uruguayos en 2025 permiten ir más allá de la lógica de las modas digitales. Leídas en conjunto, ofrecen una buena aproximación a cómo se organizan hoy los intereses culturales, los hábitos de consumo y su relación cotidiana con la tecnología. El cruce entre las búsquedas en YouTube, Noticias y Web que nos permiten los datos públicos de Google Trends muestra a un país que combina entretenimiento, fútbol y nuevas herramientas digitales, y que utiliza Internet sobre todo como un instrumento práctico para informarse, resolver problemas y ordenar la vida diaria.

En comparación con 2024, este año no se observa un cambio abrupto en los intereses de fondo, pero sí una suerte de desplazamiento gradual hacia usos más complejos y tecnológicamente sofisticados.

El primer dato estructural aparece con claridad en YouTube, donde la música popular sigue concentrando la mayor parte del interés. En 2025, canciones como Tu jardín con enanitos (+2.000%), Embustera (+1.400%) o Beso de vago (+850%) encabezan un ranking dominado por la cumbia y los fenómenos virales, confirmando que la música continúa funcionando como principal canal de expresión emocional. Este patrón ya estaba presente en 2024, cuando las búsquedas se organizaban en torno a “música”, “películas” y “cine completo en español”, pero en 2025 se percibe una mayor fragmentación en microtendencias y una circulación más acelerada de contenidos. La presencia de artistas emergentes -Beele (+850%), Mernuel (+900%) y Cazzu (+250%)- y de tendencias globales como Sprunki (+450%) refuerzan esta dinámica. Incluso búsquedas como “La locura de Bielsa” (+350%) muestran cómo el fútbol se integra con mayor naturalidad a la cultura digital, algo que en 2024 aparecía con menor nitidez.

En las búsquedas en la web, el comportamiento parece mucho más funcional y muestra una continuidad fuerte respecto al año anterior. En 2025, términos como “Farmashop” (+180%), “sitio web” (+190%), “clima” (+40%), “video” (+90%), “billete” (+80%) o “significado” (+60%) reflejan un uso orientado a la consulta inmediata y la resolución de cuestiones cotidianas. En 2024 este patrón ya estaba bien establecido -con búsquedas dominadas por el clima, el tiempo, la traducción, WhatsApp y clubes de fútbol-, pero en 2025 se suma una capa adicional. El crecimiento de búsquedas como “ChatGPT” (+130%), “inteligencia artificial” (+60%), “Temu” (+110%) o “Pinterest” (+50%) indica que las herramientas de IA, las plataformas digitales y el comercio electrónico comienzan a integrarse de manera más visible al repertorio cotidiano, algo que el año anterior todavía no aparecía con claridad en las tendencias.

Las búsquedas en Noticias aportan una lectura complementaria y un poco más estructural. En 2025 conviven equipos deportivos (Racing Club, Fútbol Club Barcelona), eventos de alto impacto (Superclásico del fútbol uruguayo), empresas tecnológicas (ChatGPT, Temu) y temas institucionales vinculados a la innovación y la inteligencia artificial. En 2024, la agenda informativa estaba más atravesada por el ciclo electoral y por referencias políticas explícitas; en 2025, en cambio, se observa un desplazamiento hacia una agenda más variada, donde el deporte vuelve a ocupar un rol central como organizador social y la tecnología se instala como un tema transversal. Más que compartimentos separados, los consumos informativos parecen organizarse hoy en una misma pantalla.

Tomadas en conjunto, las búsquedas de 2025 permiten identificar un rasgo distintivo del Uruguay digital: la coexistencia de tres planos que se refuerzan entre sí. Por un lado, una dimensión emocional, asociada a la música y al fútbol; por otro, una dimensión práctica, centrada en consultas funcionales; y, en tercer lugar, una capa emergente con una mayor sofisticación tecnológica, que empieza a influir en decisiones, aprendizajes y consumos. La comparación con 2024 muestra que las dos primeras capas estaban ya consolidadas, mientras que la tercera fue ganando peso de manera gradual este año que termina. El algoritmo no crea estas dinámicas, pero sí las amplifica y las hace visibles.

Si Google funciona como un espejo, lo que devuelve en 2025 es la imagen de un país que combina continuidad y cambio. Un Uruguay donde la cultura popular sigue marcando el pulso, donde la web organiza la vida cotidiana y donde la inteligencia artificial comienza a filtrarse, de forma progresiva, en la conversación pública y en los usos diarios. No se trata de una ruptura respecto del año anterior, sino de una transición que empieza a tomar forma con mayor claridad en los datos.