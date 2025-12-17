Dólar
NACIONAL

Se cayó la negociación de Nacional por Kike Olivera al no haber acercamiento entre las partes y aparecer otros clubes interesados

Nacional se bajó de la negociación por Kike Olivera, el extremo de Gremio y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

17 de diciembre 2025 - 10:37hs
Festejo de Kike Olivera

Foto: AFP

La pretensión de Nacional de fichar a Cristian “Kike” Olivera, el delantero de Gremio y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, se cayó definitivamente, según confirmaron a Referí altas fuentes del club tricolor este miércoles por la mañana.

Las diferencias entre lo que ofrecían los albos, lo que pretendía el jugador, más lo que quiere el equipo gaúcho para liberarlo, fueron determinantes para que se diera por finalizada la negociación para que el extremo formara parte del plantel de Jadson Viera en 2026.

Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central
Kike Olivera junto a Flavio Perchman viendo el partido Nacional-Olimpia en un palco del Gran Parque Central

Nacional pretendía que el jugador llegara cedido al club por toda la próxima temporada, haciéndose cargo de su salario y con una opción de compra a fin de año.

El jugador se instaló desde hace días en Uruguay y entrena en medio de sus vacaciones, tras un fin de año en el que no le fue de la mejor forma en Gremio, con lesiones y pocos minutos.

Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100
FÚTBOLX100

Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100: las dos claves del Nacional campeón, el "liderazgo" de Coates y la "tranquilidad" de Jadson Viera

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central
ENTRADAS

Nacional le ganó a Peñarol en convocatoria durante el 2025: conocé el ranking de entradas vendidas de los 16 clubes

La propuesta baja y los competidores

Este martes, como informó Referí, se supo que Gremio había descartado la propuesta que hizo Nacional, debido a que los valores que plantearon los albos fueron considerados “muy debajo” de los que los gaúchos esperaban, según informó GloboEsporte.

Pero además, otros clubes brasileños se interesaron por el extremo, lo que le generó competencia a los tricolores en un mercado que maneja cifras superiores a la de Uruguay.

Cristian "Kike" Olivera en la selección uruguaya
Cristian

En ese sentido, Bahia, Cruzeiro y Red Bull Bragantino se interesaron por Kike Olivera para la próxima temporada.

En Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió días atrás, buscan recuperar parte de la inversión que hicieron por Olivera, quien fue fichado en 2025 por US$ 4.5 millones, el pase más caro de la temporada, con un contrato hasta 2027.

La frase que había dicho la semana pasada Flavio Perchman, el vicepresidente tricolor, “va a jugar en Nacional”, que daba por hecha la llegada de Kike a los tricolores, club del que es hincha, quedó sin efecto.

Temas:

Nacional Kike Olivera

