Se cayó la negociación de Nacional por Kike Olivera al no haber acercamiento entre las partes y aparecer otros clubes interesados
17 de diciembre 2025 - 10:37hs
Festejo de Kike Olivera
Foto: AFP
La pretensión de Nacional de fichar a Cristian “Kike” Olivera, el delantero de Gremio y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, se cayó definitivamente, según confirmaron a Referí altas fuentes del club tricolor este miércoles por la mañana.
Las diferencias entre lo que ofrecían los albos, lo que pretendía el jugador, más lo que quiere el equipo gaúcho para liberarlo, fueron determinantes para que se diera por finalizada la negociación para que el extremo formara parte del plantel de Jadson Viera en 2026.
Nacional pretendía que el jugador llegara cedido al club por toda la próxima temporada, haciéndose cargo de su salario y con una opción de compra a fin de año.
El jugador se instaló desde hace días en Uruguay y entrena en medio de sus vacaciones, tras un fin de año en el que no le fue de la mejor forma en Gremio, con lesiones y pocos minutos.
Pero además, otros clubes brasileños se interesaron por el extremo, lo que le generó competencia a los tricolores en un mercado que maneja cifras superiores a la de Uruguay.
En ese sentido, Bahia, Cruzeiro y Red Bull Bragantino se interesaron por Kike Olivera para la próxima temporada.
En Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió días atrás, buscan recuperar parte de la inversión que hicieron por Olivera, quien fue fichado en 2025 por US$ 4.5 millones, el pase más caro de la temporada, con un contrato hasta 2027.