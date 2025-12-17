Dólar
Nacional le ganó a Peñarol en convocatoria durante el 2025: conocé el ranking de entradas vendidas de los 16 clubes

Montevideo City Torque terminó en el tercer lugar de la tabla, mientras que Boston River, Danubio y River Plate fueron los equipos con menos público

17 de diciembre 2025 - 10:25hs
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central

Foto: Gastón Britos / Focouy

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este miércoles la lista de entradas vendidas por equipo durante la Liga AUF Uruguaya del 2025. El equipo con más entradas vendidas este año fue Nacional, con 368.205 en 21 partidos de local.

Con esta cifra el tricolor superó por más de 24.000 localidades a Peñarol, que vendió 342.657 entradas en 22 encuentros como locatario.

Además de superar a Peñarol con un partido menos de local, el número de Nacional también considera los cinco partidos que tuvo sin público por diferentes sanciones, por lo que las entradas vendidas corresponden a 16 partidos. El carbonero, en tanto, tuvo tres partidos sin su gente, por lo que su cifra se reparte en 19 encuentros.

Tercero en la lista, con menos de la décima parte de las entradas vendidas de Nacional, quedó Montevideo City Torque, con 35.119 personas que asistieron a sus partidos de local en 18 partidos.

Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100
FÚTBOLX100

Christian Oliva, mejor volante del año de Fútbolx100: las dos claves del Nacional campeón, el "liderazgo" de Coates y la "tranquilidad" de Jadson Viera

Nicolás Vallejo durante su etapa en Liverpool
MERCADO DE PASES

Se cayó el pase de Nicolás Vallejo a Liverpool y Peñarol se suma a la puja por el argentino: ¿qué pasó?

Detrás quedaron Juventud de Las Piedras (28.040 entradas), Cerro Largo (26.384) y Wanderers (23.170). Cerro quedó sexto con 22.184 entradas, pero tuvo cuatro partidos de sus 18 como local sin público.

Liverpool, en tanto, llevó a 21.893 personas a Belvedere, en el último año de su viejo estadio antes de su remodelación, por la que deberá jugar de local en otra cancha durante el 2026.

En el último lugar de la tabla quedó Boston River, con 6.462 entradas vendidas en los 19 partidos que disputó de local en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Danubio quedó en el penúltimo puesto con 13.058 localidades (con un partido sin público), seguido de River Plate con 14.670. Defensor Sporting (15.750) y Racing (19.331) son los otros clubes que no llegaron a las 20.000 entradas durante el año.

AUF aclaró que las cifras incluyen los "canjes de socios y butacas" de todos los clubes, y que "se contabiliza el total de entradas en las oportunidades que el club fue local".

