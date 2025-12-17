Dólar
/ Nacional / SALTO

La familia de Jonatan Núñez, el joven que murió en Salto, rompió el silencio: "Ya no podía más"

De acuerdo a las denuncias publicadas por el propio "Jona" en redes sociales, días previos y en reiteradas oportunidades halló dificultades para recibir atención médica adecuada.

17 de diciembre 2025 - 12:04hs
Jonatan Núñez

La familia de Jonatan Núñez, el joven de 32 años que murió en Salto, rompió el silencio luego de que mantuvieran una reunión con las autoridades del hospital local donde no logró encontrar asistencia.

De acuerdo a las denuncias publicadas por el propio "Jona" en redes sociales, días previos y en reiteradas oportunidades halló dificultades para recibir atención médica adecuada.

"Mi hermano era una persona que siempre ayudaba a la gente; hizo mucha beneficencia y venía a entregar desayunos acá afuera”, repasó en rueda de prensa el hermano de Núñez.

A su vez, contó que un médico que vio uno de los videos amenazó a un compañero. “Me parece una estupidez que un médico vaya a increpar a una persona que no se podía defender sola. El muchacho estuvo todo el velorio de mi hermano y fue al entierro porque, supuestamente, él le salvó la vida”.

La madre del joven también reclamó por la asistencia recibida por su hijo: “Desde octubre estaba recibiendo antibióticos y últimamente ya no podía más. La directora está en un lugar en el que quizás se le escapan muchas cosas, y yo le dije que en principio tendría que haber visto un cirujano vascular, inmediatamente. Lo que él tenía no era nada fácil”.

image
Gabriela González, directora del Hospital de Salto.

Gabriela González, directora del Hospital de Salto.

La directora del Hospital de Salto, Gabriela González, señaló que desde el centro no estaban al tanto de los reclamos, ya que desde la institución "no se maneja por denuncias realizadas en redes sociales" y señaló que ni él ni su familia elevaron estas situaciones formalmente.

El caso fue derivado al Comité de Seguridad del Paciente (COSEPA), integrado por profesionales independientes. Por razones de secreto médico y confidencialidad, González precisó que no es posible brindar públicamente detalles específicos sobre este ni sobre ningún otro caso individual. No obstante, reiteró que "Jona" recibió todas las consultas, interconsultas, estudios y procedimientos que fueron indicados durante su atención, conforme a las evaluaciones clínicas realizadas.

"Estamos todos cubiertos con eso, amparados por el secreto médico y tenemos prohibido decir cosas de la historia clínica de las personas” - Gabriela González, directora del Hospital de Salto.

¿Qué le pasó a Jonatan Núñez?

Jonatan Núñez, de 32 años, murió en el Hospital Regional de Salto luego de sufrir una hemorragia interna masiva. Padecía desde nacimiento un angioma que comprometía la lengua y la garganta, condición que impidió la realización de un tratamiento específico para evitar un desenlace mayor. Pese a la medicación administrada, no fue posible detener la hemorragia.

La noche del domingo, el joven se encontraba en un block quirúrgico del centro de salid, desde donde solicitó donantes de sangre y anunció que sería derivado a CTI. Posteriormente se produjo su fallecimiento.

image

Días antes, "Jona" había difundido un video en redes sociales en el que afirmaba que llevaba más de un mes intentando recibir atención médica por su patología sin obtener respuestas. En ese registro también señalaba que su situación no era aislada y que otros pacientes atravesaban dificultades similares.

