Pelea en Artigas terminó con una mujer muerta tras ser apuñalada por otra en la ciudad de Bella Unión

Una mujer de 35 años fue asesinada en Artigas tras protagonizar una pelea contra otra mujer, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Artigas a El Observador.

De acuerdo a lo informado por el medio local La Isla FM 90.3, el hecho tuvo lugar en horas de la madrugada en el barrio Las Láminas, en la ciudad de Bella Unión (Artigas) .

En el lugar, dos mujeres mantuvieron una fuerte discusión que derivó en una pelea. Durante la contienda, una de ellas sacó un arma blanca y atacó a la otra, causándole una herida en el pecho que desencadenó en su muerte .

Cuando personal del Programa de Alta Dedicación Operativa concurrió a barrio Las Láminas, constató que la víctima ya había sido trasladada por particulares al hospital local, donde se informó que presentaba una herida de arma blanca en el tórax, falleciendo posteriormente.

Según el parte policial, en el lugar de los hechos se recabaron datos preliminares que permitieron orientar la investigación. Tras recorrer la zona, personal del PADO, logró ubicar a la presunta autora, una mujer de 41 años de edad, poseedora de antecedente penal, quien por disposición fiscal permanece detenida a la espera de comparecer ante la Justicia.

El caso está siendo investigado por la Policía local que trabaja en esclarecer los detalles del homicidio.