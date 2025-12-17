Flamengo y Paris Satin-Germain se enfrentan este miércoles desde la hora 14.00 de Uruguay, en el estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyan, en Catar, por la final de la Copa Intercontinental. Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela arrancan como titulares mientras que Nicolás De La Cruz va al banco de suplentes.
Flamengo 0-1 Paris Saint-Germain EN VIVO por la final de la Copa Intercontinental: mal partido de Agustín Rossi que le regaló el gol a Khvicha Kvaratskhelia
Con Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela como titulares, Flamengo se enfrenta con PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025