Flamengo 0-1 Paris Saint-Germain EN VIVO por la final de la Copa Intercontinental: mal partido de Agustín Rossi que le regaló el gol a Khvicha Kvaratskhelia

Live Blog Post

El camino de Flamengo a la final y la gran ventaja que tiene PSG

Flamengo llegó a la final tras ganarle 2-1 a Cruz Azul para luego derrotar 2-0 a Pyramids de Egipto.

PSG, por su parte, clasificó directamente a la final según este nuevo formato que privilegia a los representantes de la UEFA.

Este nuevo formato se implementó en 2024 cuando Botafogo perdió en su primer partido con Pachuca, que terminó avanzando a la final al superar por penales a Al-Ahly de Egipto. Allí, Real Madrid, totalmente descansado, goleó 3-0 a Pachuca.