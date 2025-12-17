Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COPA INTERCONTINENTAL

Flamengo 0-1 Paris Saint-Germain EN VIVO por la final de la Copa Intercontinental: mal partido de Agustín Rossi que le regaló el gol a Khvicha Kvaratskhelia

Con Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela como titulares, Flamengo se enfrenta con PSG por la final de la Copa Intercontinental 2025

17 de diciembre 2025 - 14:55hs
Lee Kang-in y Alex Sandro

Lee Kang-in y Alex Sandro

Foto: Karim Jaafar / AFP

EN VIVO

Flamengo y Paris Satin-Germain se enfrentan este miércoles desde la hora 14.00 de Uruguay, en el estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyan, en Catar, por la final de la Copa Intercontinental. Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela arrancan como titulares mientras que Nicolás De La Cruz va al banco de suplentes.

Live Blog Post

Minuto 38: error de Agustín Rossi y gol de Khvicha Kvaratskhelia

Centro cruzado al segundo palo, floja respuesta de Rossi y gol del genio georgiano Khvicha Kvaratskhelia. 1-0 PSG.

Live Blog Post

Minuto 9: blooper insólito de Agustín Rossi

En salida del fondo, De Arrascaeta dio un comprometido pase atrás y por evitar un córner, el golero Rossi devolvió la pelota de zurda al campo de juego. La tomó un jugador de PSG que pasó al medio de primera y de afuera del área Fabián Ruiz anotó de zurda. El VAR detectó que la pelota había salida afuera cuando le pegó Rossi. Cobraron córner.

Live Blog Post

Así juega PSG

G8YeBBZWkAAwnki

Live Blog Post

Así juega Flamengo con Giorgian De Arrascaeta como la imagen del equipo

G8YYmsYWkAAPAz1
Live Blog Post

El camino de Flamengo a la final y la gran ventaja que tiene PSG

Flamengo llegó a la final tras ganarle 2-1 a Cruz Azul para luego derrotar 2-0 a Pyramids de Egipto.

PSG, por su parte, clasificó directamente a la final según este nuevo formato que privilegia a los representantes de la UEFA.

Este nuevo formato se implementó en 2024 cuando Botafogo perdió en su primer partido con Pachuca, que terminó avanzando a la final al superar por penales a Al-Ahly de Egipto. Allí, Real Madrid, totalmente descansado, goleó 3-0 a Pachuca.

Live Blog Post

Por dónde ver Flamengo vs PSG

Mirá en esta nota las opciones para seguir la final de la Copa Intercontinental.

