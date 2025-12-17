"Del congelador al horno": Metsul anuncia "fuerte aumento de temperatura" en la región; cómo afecta a Uruguay

Tras una semana que comenzó con calor extremo y tuvo un notable enfriamiento a mitad de semana, Metsul Meteorología advierte que el calor regresará con fuerza en los próximos días y las proyecciones meteorológicas en Uruguay avalan el pronóstico del organismo brasileño.

El frente frío que causó un descenso en la temperatura fue reemplazado por un aumento brusco de las temperaturas. Este miércoles, las máximas fueron inferiores a 30 °C en la mayor parte de Rio Grande do Sul , pero a partir del jueves 18 , las temperaturas oscilarán entre 31 °C y 33 °C , alcanzando 35 °C en algunas zonas .

El viernes 19 y el sábado 20 , en tanto, el calor se intensificará aún más con máximas de 32 °C a 35 °C y en el oeste las temperaturas que podrían superar los 36 °C . En Porto Alegre , se esperan máximas de 34 °C a 35 °C . El domingo 21 el calor continuará con temperaturas de 32 °C a 35 °C en la mayoría de las ciudades, alcanzando 38 °C en los valles .

El meteorólogo Mario Bidegain , por ejemplo, compartió en su cuenta de X que las temperaturas máximas previstas para este miércoles en Uruguay ya alcanzarán hasta 34°C en la zona Suroeste.

En Montevideo los termómetros marcarán hasta 30°C como tope, según el especialista, quien coincide en que desde el jueves las temperaturas "subirán aún más en la región".

#temperatura máxima para MIE17dic según #GFS. Se esperan 33/34°C sobre Sur de Entre Ríos y Santa Fé, Norte de #PBSAS en #Argentina y SO de #Uruguay. Sobre #CABA se esperan 32/33°C y para #Montevideo 29/30°C. JUE18 subirán aún mas las temperaturas sobre la región. pic.twitter.com/jCN82D41mx — Mario Bidegain (@mario_bidegain) December 17, 2025

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) el jueves 18 de diciembre, las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 32°C. En el Este, las temperaturas mínimas serán de 12°C y las máximas alcanzarán los 31°C, mientras que en el Oeste se espera un rango entre 13°C de mínima y 33°C de máxima. En el Norte, las temperaturas mínimas serán de 12°C y las máximas de 30°C.

Para el viernes 19 de diciembre, en Montevideo y el Área Metropolitana, se prevé una mínima de 18°C y una máxima de 29°C. En el Este, las temperaturas variarán entre 14°C de mínima y 33°C de máxima. En el Oeste, las mínimas serán de 15°C y las máximas llegarán a 34°C, mientras que en el Norte, las mínimas rondarán los 15°C y las máximas se mantendrán alrededor de los 33°C.