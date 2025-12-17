Un viaje a las emociones: Forlán, Godín y Lugano fueron homenajeados como "leyendas celestes" en una celebración de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Este martes por la noche la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) entregó la "Distinción MUFP" a 50 jugadores retirados. En el evento también fueron homenajeados Diego Forlán , Diego Godín y Diego Lugano , a los que condecoraron como "leyendas celestes".

El evento, que vivió su tercera edición, fue realizado en la platea América del Estadio Centenario. Además de los homenajeados hubo varios futbolistas y exfutbolistas presentes, además del exentrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez , invitado a la ceremonia.

Tras entregar las primeras distinciones a algunos de los futbolistas retirados, la Mutual y la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) homenajearon a Forlán, Godín y Lugano como nuevas "leyendas celestes" , condecoración que ya recibieron figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani.

Los tres exfutbolistas recibieron una medalla dorada y una camiseta de la selección . "Para mi (la selección) es mi vida. Recién Diego (Forlán) me preguntaba '¿cuántos años jugaste?'. Veinte, y de esos veinte 18 fueron en la selección . Me marcó mi vida profesional y personal, le entregué todo lo que pude", expresó en el evento Godín.

"Es un privilegio y un orgullo", dijo por su parte Forlán, que agradeció "el cariño" de los uruguayos.

Lugano, en tanto, recordó que le entregó la cinta de capitán a Godín antes del partido con Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014, y afirmó que antes de ese partido su compañero le pidió que le pusiera el brazalete. Luego pidió al público un aplauso para Tabárez.