Un viaje a las emociones: Forlán, Godín y Lugano fueron homenajeados como "leyendas celestes" en una celebración de la Mutual
Diego Godín aseguró que la selección "marcó" su vida "profesional y personal", y Forlán aseguró que el homenaje fue "un privilegio y un orgullo"
17 de diciembre 2025 - 9:31hs
Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual
Este martes por la noche la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) entregó la "Distinción MUFP" a 50 jugadores retirados. En el evento también fueron homenajeados Diego Forlán, Diego Godín y Diego Lugano, a los que condecoraron como "leyendas celestes".
El evento, que vivió su tercera edición, fue realizado en la platea América del Estadio Centenario. Además de los homenajeados hubo varios futbolistas y exfutbolistas presentes, además del exentrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez, invitado a la ceremonia.
Tras entregar las primeras distinciones a algunos de los futbolistas retirados, la Mutual y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) homenajearon a Forlán, Godín y Lugano como nuevas "leyendas celestes", condecoración que ya recibieron figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani.
Los tres exfutbolistas recibieron una medalla dorada y una camiseta de la selección. "Para mi (la selección) es mi vida. Recién Diego (Forlán) me preguntaba '¿cuántos años jugaste?'. Veinte, y de esos veinte 18 fueron en la selección. Me marcó mi vida profesional y personal, le entregué todo lo que pude", expresó en el evento Godín.
"Es un privilegio y un orgullo", dijo por su parte Forlán, que agradeció "el cariño" de los uruguayos.
Lugano, en tanto, recordó que le entregó la cinta de capitán a Godín antes del partido con Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014, y afirmó que antes de ese partido su compañero le pidió que le pusiera el brazalete. Luego pidió al público un aplauso para Tabárez.