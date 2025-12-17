Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / MIRÁ LAS FOTOS

Un viaje a las emociones: Forlán, Godín y Lugano fueron homenajeados como "leyendas celestes" en una celebración de la Mutual

Diego Godín aseguró que la selección "marcó" su vida "profesional y personal", y Forlán aseguró que el homenaje fue "un privilegio y un orgullo"

17 de diciembre 2025 - 9:31hs
Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual
Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual
Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Forlán, Godín y Lugano en el evento de la Mutual

Este martes por la noche la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) entregó la "Distinción MUFP" a 50 jugadores retirados. En el evento también fueron homenajeados Diego Forlán, Diego Godín y Diego Lugano, a los que condecoraron como "leyendas celestes".

El evento, que vivió su tercera edición, fue realizado en la platea América del Estadio Centenario. Además de los homenajeados hubo varios futbolistas y exfutbolistas presentes, además del exentrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez, invitado a la ceremonia.

Tras entregar las primeras distinciones a algunos de los futbolistas retirados, la Mutual y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) homenajearon a Forlán, Godín y Lugano como nuevas "leyendas celestes", condecoración que ya recibieron figuras como Luis Suárez y Edinson Cavani.

Los tres exfutbolistas recibieron una medalla dorada y una camiseta de la selección. "Para mi (la selección) es mi vida. Recién Diego (Forlán) me preguntaba '¿cuántos años jugaste?'. Veinte, y de esos veinte 18 fueron en la selección. Me marcó mi vida profesional y personal, le entregué todo lo que pude", expresó en el evento Godín.

El homenaje a Óscar Tabárez 
MIRÁ LOS VIDEOS

Homenaje a Óscar Tabárez: los mensajes de agradecimiento del Loco Abreu y Diego Forlán, y la anécdota de Luis Suárez con el DT en Brasil 2014

Diego Lugano habló sobre la salud de Ronald Araujo
URUGUAYOS

El deseo y las palabras de Diego Lugano para Ronald Araujo en medio de su recuperación de salud mental; mirá el video

Imagen de WhatsApp 2025-12-16 a las 21.42.43_54c713c0

"Es un privilegio y un orgullo", dijo por su parte Forlán, que agradeció "el cariño" de los uruguayos.

Imagen de WhatsApp 2025-12-16 a las 21.42.42_e99a821d

Lugano, en tanto, recordó que le entregó la cinta de capitán a Godín antes del partido con Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014, y afirmó que antes de ese partido su compañero le pidió que le pusiera el brazalete. Luego pidió al público un aplauso para Tabárez.

Imagen de WhatsApp 2025-12-16 a las 21.42.44_734b03d4
Temas:

Diego Forlán diego godin Diego Lugano Mutual de Futbolistas AUF

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Silvera
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá las altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Festejo de De Arrascaeta y Varela en Catar
COPA INTERCONTINENTAL

PSG vs Flamengo: a qué hora juegan hoy por la final de la Copa Intercontinental y dónde ver el partido que tendrá a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

Hincha de Uruguay en la Copa América
MUNDIAL 2026

FIFA le asegura a los hinchas que sigan a su selección en el Mundial 2026 entradas a US$ 60

Joaquín Papa, José Luis Palma y Abel La Joya Hernández sosteniendo sus premios de Fútbol x 100 a Mejor Entrenador, Mejor Dirigente y Mejor Jugador de la Liga AUF 2025 respectivamente.
FÚTBOLX100

El último acto en Belvedere: una foto para la historia con Abel Hernández, Palma y Joaquín Papa, los mejores del año de Fútbolx100, antes de su demolición

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos