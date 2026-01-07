El otro período de pases de Nacional: concretar salidas ante la superpoblación del plantel; mirá los nombres puesto por puesto

Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional

Ignacio Suárez y Lucas Rodríguez en la pretemporada 2026 de Nacional

En Nacional están muy conformes con las altas en el período de pases, con solo dos puestos por cerrar en este momento, un zaguero y un volante central, pero deben concretar salidas para equilibrar el plantel de Jadson Viera en la temporada 2026.

Hasta la fecha, Nacional tuvo las incorporaciones de Jhon Guzmán (Inter Palmira de Colombia), Baltasar Barcia (Boston River), Agustín Vera (River Plate), Tomás Verón Luppi (Grasshopers de Suiza) y Maximiliano Silvera (Peñarol). Y se espera la llegada del lateral derecho Juan de Dios Pintado , quien se sumaría este miércoles tras un acuerdo con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En lo que respecta a bajas, se confirmaron las salidas de Mauricio Pereyra (retirado), Diego Romero (finalizó su préstamo), el tercer golero Diego Capdevilla y el extremo Lucas Villalba, quien fue fichado por Botafogo de Brasil, en la única transferencia que por el momento ha dejado ingresos en este período de pases.

Además, ya hay jugadores que saldrán a préstamo en 2026. A la espera de su oficialización, se conoce que a Cerro pasaron los juveniles Rodrigo Mederos, tras haber estado cedido en Racing el año pasado, Axel Méndez y Tiago Rijo, mientras que Jairo Amaro se iría a los villeros pero en condición de libre tras haber jugado el pasado semestre en Danubio.

Otra cesión desde los albos será la de Guillermo López, quien jugó el año pasado en Boston River y que en 2026 lo hará en Deportivo Maldonado. Y puede haber más préstamos.

Con la base del año pasado y altas

Con varias altas, Nacional debe comenzar a concretar salidas en algunos puestos en los que tiene varios nombres.

En el arco seguirán Luis Mejía e Ignacio Suárez y se espera que el tercer arquero sea un juvenil, que puede ser Federico Bonilla o Felipe Bianchi, ascendido para la pretemporada.

En la defensa, puesto por puesto, Nacional cuenta con varias opciones.

En el lateral derecho los nombres son los de Emiliano Ancheta, Juan de Dios Pintado y Nicolás “Ojito” Rodríguez. Además, se busca dar salida al colombiano Hayen Palacios para liberar un cupo de extranjero.

En la banda izquierda, aparece en primer lugar el colombiano Juan Pablo Patiño y luego los juveniles Axel Frugone, que el año pasado jugó cedido en Cerro, y Román Clematte, promesa de la Cuarta división, quienes fueron invitados por Jadson Viera a la pretemporada y que aspiran a ser opciones en el plantel 2026. Suena Camilo Cándido, tras despedirse de Atlético Nacional de Colombia, pero en en los albos no lo ven como una prioridad.

En los zagueros, están Sebastián Coates, Julián Millán, Paolo Calione, Matías De los Santos y el juvenil Tomás Viera.

Nacional busca otro central para este puesto, nombre que por el momento se trabaja en silencio.

Además, debe definir una salida: Calione, a préstamo para sumar minutos, o De los Santos. Uno de ellos no estará en el plantel 2026.

Esperan salidas en el medio y préstamos confirmados

Nacional puede tener bajas en el mediocampo a la espera de la salida de Christian Oliva, quien tiene las puertas abiertas para ser transferido y suena para Arabia Saudita, aunque por el momento no hay avances.

Además, en ese puesto cuenta con Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, el juvenil Agustín Dos Santos y sumó al colombiano Jhon Guzmán, una nueva apuesta del club por jugadores de ese país tras el acierto con Millán.

El club está a la espera de la respuesta de César Araújo, ex Orlando City de la MLS, quien esta semana definirá si llega a los tricolores o si se va a otro equipo con una propuesta superior.

Entre los volantes ofensivos, los tricolores pretenden lograr una salida acordada con Rómulo Otero, el venezolano que tiene contrato vigente, con un salario de nivel internacional, y que comenzó la pretemporada.

Nicolás Lodeiro sigue en el plantel como uno de los jugadores de experiencia y de generación de fútbol para cuando Viera quiera recurrir a su talento, como lo hizo en la segunda final ante Peñarol en el Gran Parque Central.

Agustín Vera presentado en Nacional

Y fichó a Agustín Vera, que se bien jugó como extremo en River Plate, se lo considera un volante por derecha.

Varios nombres en bandas y en el ataque

Nacional también cuenta con varios nombres en ofensiva y en las bandas, con un total de 10 jugadores.

Para la delantera tiene a cinco figuras de renombre y con distintas prestaciones como Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Christian Ebere.

Gonzalo Carneiro en la pretemporada 2026 de Nacional

Este último podría salir en este período de pases en caso de que llegue una propuesta que convenza al jugador y a Plaza Colonia, club dueño de su ficha que lo cedió nuevamente a los albos.

Mientras que entre los extremos cuenta con Juan Cruz De los Santos y Exequiel Mereles, y fichó a Baltasar Barcia y Tomás Verón Luppi. En este puesto también está Bruno Arady, quien se recupera de una lesión y volverá en marzo.

“La idea es armar un plantel competitivo, sobre todo en el día a día, y en eso estamos”, dijo Jadson Viera antes de comenzar la pretemporada, que ya está en marcha y en su primera semana de trabajos.