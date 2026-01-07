Nacional finalmente no jugará el amistoso ante Boca Juniors; mirá la decisión de Jadson Viera y los tricolores para los partidos de verano

Finalmente, Nacional no aceptó el amistoso ante Boca Juniors, acorde a la preparación que lleva adelante el entrenador Jadson Viera, que también desistió de otro amistoso internacional.
Así lo confirmaron desde el club tricolor este martes luego de la reunión de Directiva.
De esta forma, el vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya no jugará ante Boca ni tendrá partidos internacionales en el verano, luego de que tampoco aceptaran jugar ante Concepción de Chile el 20 de enero por la Serie Río de la Plata.
Nacional decidió que este año no jugará partidos de la Serie Río de la Plata.
La única actividad de los tricolores en el verano será la debutante Copa de la Liga AUF, en la que debutará ante Deportivo Maldonado el martes 13 de enero a las 21:30 horas en el Campus de Maldonado.
Luego, los albos, en caso de avanzar, seguirán jugando este torneo que le servirá de preparación para la Supercopa Uruguaya que jugará ante Peñarol el 1° de febrero, en el primer partido y título oficial de la temporada 2026.
Además, Nacional maneja la posibilidad de jugar amistosos internos y también un juego en Rivera.