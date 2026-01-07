Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional finalmente no jugará el amistoso ante Boca Juniors; mirá la decisión de Jadson Viera y los tricolores para los partidos de verano

Desde Boca Juniors habían confirmado el duelo ante Nacional como uno de sus amistosos internacionales en el verano, pero los tricolores no lo disputarán

7 de enero 2026 - 8:52hs
Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Jadson Viera en la pretemporada 2026 de Nacional

Nacional decidió que no jugará el amistoso ante Boca Juniors que desde el club argentino habían anunciado como uno de sus amistosos internacionales en el verano y en la pretemporada.

El duelo iba a ser en la ciudad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

El Estadio Único de San Nicolás
El Estadio Único de San Nicolás

El Estadio Único de San Nicolás

Nacional sí jugará por la nueva Copa de la Liga AUF y podría llegar a tener actividad el fin de semana del 17 y 18 de enero en caso de avanzar luego de su estreno ante Deportivo Maldonado.

¿nacional negocio por maximiliano silvera antes de las finales con penarol? mira lo que dijo el presidente tricolor ricardo vairo
NACIONAL

¿Nacional negoció por Maximiliano Silvera antes de las finales con Peñarol? Mirá lo que dijo el presidente tricolor Ricardo Vairo

Matías Arezo en Peñarol
PEÑAROL

En silencio, Ignacio Ruglio trabaja y se acerca un nuevo acuerdo para que Matías Arezo siga en Peñarol

Nacional no juega el amistoso ante Boca Juniors

Finalmente, Nacional no aceptó el amistoso ante Boca Juniors, acorde a la preparación que lleva adelante el entrenador Jadson Viera, que también desistió de otro amistoso internacional.

Así lo confirmaron desde el club tricolor este martes luego de la reunión de Directiva.

De esta forma, el vigente campeón de la Liga AUF Uruguaya no jugará ante Boca ni tendrá partidos internacionales en el verano, luego de que tampoco aceptaran jugar ante Concepción de Chile el 20 de enero por la Serie Río de la Plata.

Nacional decidió que este año no jugará partidos de la Serie Río de la Plata.

La única actividad de los tricolores en el verano será la debutante Copa de la Liga AUF, en la que debutará ante Deportivo Maldonado el martes 13 de enero a las 21:30 horas en el Campus de Maldonado.

Luego, los albos, en caso de avanzar, seguirán jugando este torneo que le servirá de preparación para la Supercopa Uruguaya que jugará ante Peñarol el 1° de febrero, en el primer partido y título oficial de la temporada 2026.

Además, Nacional maneja la posibilidad de jugar amistosos internos y también un juego en Rivera.

Temas:

Nacional Boca Juniors jadson viera

