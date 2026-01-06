Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Boca Juniors jugará un amistoso ante Millonarios de Colombia en homenaje a Miguel Ángel Russo

En el marco de la pretemporada 2026, Boca Juniors y Millonarios de Colombia acordaron un amistoso en memoria de Russo, ídolo en ambos clubes

6 de enero 2026 - 9:08hs
Russo
Boca Juniors

Boca Juniors anunció en sus redes sociales que disputará partidos amistosos ante Millonarios de Colombia el 14 de enero y ante Nacional el 18 de enero en San Nicolás como parte de la preparación para la temporada 2026, según informaron este lunes a EFE fuentes del Xeneize, con homenaje especial a Miguel Ángel Russo.

El encuentro entre Boca y Millonarios, a disputarse en La Bombonera, incluirá un homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, quien murió el pasado 8 de octubre mientras ocupaba el banquillo de la institución xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2008330318298690016&partner=&hide_thread=false

Russo fue entrenador de Millonarios entre principios de 2017 y finales de 2018, período en el que logró dos títulos, mientras que dirigió a Boca durante 129 encuentros en tres etapas (2007, 2020-2021 y 2025) y obtuvo tres títulos, entre ellos la última Copa Libertadores del club azul y oro.

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

Boca Juniors, de Edinson Cavani, anunció un amistoso de verano ante Nacional; mirá la fecha y el novedoso lugar del partido

Edinson Cavani
ARGENTINA

La decisión que tomó Boca Juniors con Edinson Cavani en el inicio del año 2026

El mercado de pases y la actualidad de Boca Juniors

Desde Boca confirmaron además a EFE que el mediocampista español Ander Herrera firmó un nuevo contrato hasta fin de año, tras haber informado la semana pasada al presidente del club, Juan Román Riquelme, su voluntad de continuar un año más en la institución.

El nuevo contrato del español implica una reducción salarial pero, según explicaron a EFE desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, incluyendo una en junio que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre.

Boca Juniors
La pretemporada de Boca Juniors

La pretemporada de Boca Juniors

Además de Herrera, el experimentado arquero Javier García también extendió su vínculo con el club y el lateral izquierdo Lautaro Blanco acordó una extensión de su contrato con un aumento salarial, mientras que el joven mediocampista Milton Delgado y el golero Leandro Brey acordaron una mejora en las condiciones de sus respectivos contratos, que se extienden hasta 2029.

Boca, que todavía no realizó ninguna incorporación, comenzó los entrenamientos el pasado viernes con la mira puesta en una temporada 2026 que tendrá un calendario muy exigente con cuatro competencias, entre las que destaca la Copa Libertadores.

El Xeneize debutará en el Torneo Apertura de Primera División ante Deportivo Riestra el 25 de enero, mientras que comenzará su participación en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy, en febrero pero sin fecha definida.

FUENTE: EFE

Boca Juniors Miguel Ángel Russo Nacional Juan Román Riquelme

