El juego de los empresarios: Nacional anunció su renovación con Christian Ebere, el jugador dijo que no hubo acuerdo salarial y el nigeriano fue ofrecido a Peñarol

Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Con su renovación en Nacional todavía en negociaciones, a pesar de que el club la anunció en sus redes sociales, Christian Ebere fue ofrecido a Peñarol y el futuro del futbolista nigeriano ingresó en el ida y vuelta de los empresarios.

Según informó El Espectador Deportes y confirmó Referí, el representante del jugador se comunicó con autoridades de Peñarol para ofrecer al jugador nigeriano , que viene de convertir el gol con el que Nacional le ganó la final de la Liga AUF Uruguaya al carbonero y dar las dos asistencias en la primera final, en el Campeón del Siglo.

Desde el club carbonero consultaron por las condiciones que pondría el delantero , aunque en principio marcaron que no estarían interesados en contratarlo.

El pasado 30 de diciembre, Nacional anunció en sus redes sociales la renovación de Ebere.

"Christian Ebere continuará defendiendo los colores del Club Nacional de Football en el 2026", se lee en un tuit del club, con una imagen con el lema "no vuelve... porque nunca se fue".

— Nacional (@Nacional) December 30, 2025

Sin embargo, Ebere no se presentó a los primeros días de los entrenamientos de Nacional y continúa en Brasil, ya que la negociación para la renovación de su contrato está estancada.

Según supo Referí, el nigeriano pide un aumento de más del 60% del sueldo que tenía en 2025, mientras que el tricolor le ofrece un incremento del 20%.

"Ese aumento no es nada para mí, es como estar ganando 100 pesos y que te ofrezcan 103; eso no es un aumento, no es bueno", dijo Ebere sobre el aumento que le ofrecieron, en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890.

Flavio Perchman Foto: Federico Gutiérrez/ FocoUy

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, dijo este lunes en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva que "lo que tiene que mejorar Ebere es la comunicación con sus empresarios". "Ayer hablé con él y le dije que estando en Brasil estaba perdiendo días de entrenamiento y plata", agregó.

Desde que volvió a Nacional tras jugar a principios de 2025 en Plaza Colonia, Ebere jugó 10 partidos y convirtió tres goles en el segundo semestre del año con el tricolor, uno de ellos el que le dio el campeonato contra Peñarol. Disputó un total de 364 minutos con la camiseta alba, un promedio de 36 minutos por encuentro.