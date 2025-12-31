La buena noticia que Nacional confirmó con Christian Ebere, que este sábado estará en Los Céspedes, y la incertidumbre sobre su futuro

Nacional anunció este martes la renovación del contrato del nigeriano Osinachi Christian Ebere , quien el pasado 30 de noviembre se convirtió en el héroe de la final de la Liga AUF Uruguaya en la que los tricolores le ganaron a Peñarol en la segunda final en el Gran Parque Central y se consagraron campeones.

"Christian Ebere continuará defendiendo los colores del Club Nacional de Football en el 2026" , anunció el club en un comunicado que acompañó con una fotografía del atacante. Allí se puede leer la leyenda: "No vuelve porque nunca se fue".

El compromiso entre Nacional y Plaza es que el delantero continuará en los tricolores siempre y cuando no llegue alguna oferta del exterior .

El dueño de la sociedad anónima deportiva de Plaza, Roberto "Chiqui" García informó que su club recibió por el delantero una opción de préstamo de Corea del Sur que no sedujo a la institución y otras opciones de salir en la misma calidad de préstamo, pero las descartó ante la posibilidad de que el jugador se pueda mostrar en la vidriera de la Copa Libertadores con Nacional.

De todas formas, las puertas de salida para el nigeriano están abiertas en el mercado de pases de enero y en cualquier momento puede emigrar, confirmó el dueño de la SAD de Plaza.

El delantero llegó por primera vez a Nacional en enero de 2024 procedente de Plaza Colonia, donde en la anterior temporada había marcado 17 tantos.

En enero 2025, con la nueva administración de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, regresó a Colonia con el compromiso que jugaría el segundo semestre en los tricolores. Así ocurrió, aunque tuvo escasa participación: apenas sumó 277 minutos en nueve partidos de la Liga Uruguaya, solo en dos fue titular y nunca completó 90 minutos, pero el nigeriano fue el héroe de la consagración de Nacional con dos asistencias en la primera final y el gol del triunfo en la segunda.

Nacido en abril de 1998 en el estado de Imo, Ebere ganó en 2015 el Mundial sub-17 con la selección de Nigeria.

De regreso en Nacional, Ebere estará el sábado 3 en Los Céspedes para la primera charla con Jadson Viera y mediciones con el profe Souto, el lunes 5 de enero comenzará la pretemporada con los tricolores, con la posibilidad de salir en el mercado de pases de enero.