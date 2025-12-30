Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El cronograma del comienzo de 2026 de Nacional: cuándo inicia la pretemporada, las tres altas confirmadas y la prioridad del mercado de pases

El tricolor no tiene previsto jugar partidos amistosos hasta el 17 de enero, por lo que prevé jugar su debut en la Copa de la Liga AUF con juveniles

30 de diciembre 2025 - 12:49hs
Jadson Viera, entrenador de Nacional

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional ya tiene diagramado el comienzo de su temporada 2026, con una pretemporada que comenzará en los primeros días de enero y en la que no hay amistosos planificados hasta el 17 de enero, y con tres altas confirmadas.

Fuentes del club confirmaron a Referí que el plantel de Nacional volverá a Los Céspedes, donde se desarrollará toda la pretemporada, el sábado 3 de enero. Ese día se realizarán distintas "mediciones" a los futbolistas y el entrenador Jadson Viera tendrá una charla con todo el plantel.

La pretemporada comenzará oficialmente dos días después, el lunes 5 de enero, a cargo del preparador físico Guillermo Souto.

La prioridad de Jadson, detallaron desde el tricolor, es la preparación "física y futbolística" del plantel, por lo que no jugará partidos amistosos hasta el 17 de enero.

flavio perchman llevo la copa de nacional a san cono y hablo de los pases de maxi silvera, veron luppi, vera, barcia, pintado, y las reuniones por araujo y ebere
NACIONAL

Flavio Perchman llevó la copa de Nacional a San Cono y habló de los pases de Maxi Silvera, Verón Luppi, Vera, Barcia, Pintado, y las reuniones por Araujo y Ebere

Baltasar Barcia defendió a Boston River en 2025
FÚTBOL

Cuando parecía que estaba casi hecho el pase de Baltasar Barcia a Peñarol, apareció Flavio Perchman y dijo a Referí: "Es hincha de Nacional y nosotros lo queremos", y hubo acuerdo con Tomás Verón Lupi

Esto significa que Nacional jugará su partido por la Copa de la Liga AUF contra Deportivo Maldonado, el 13 de enero, con juveniles.

Las tres altas confirmadas de Nacional y su prioridad en el mercado de pases

000-34q96hw-jpg..webp
Tomás Verón Lupi durante su paso por Racing

Nacional comenzará la pretemporada con tres altas ya confirmadas. Una de ellas es la de Tomás Verón Lupi, el extremo derecho argentino que arribará al club proveniente del Grasshopper de Suiza.

El otro extranjero que se sumará al club es Jhon Guzmán, volante de contención colombiano que llega del Internacional de Palmira de su país, mismo club en el que jugaba Julián Millán.

El tercero en la lista es uruguayo: se trata de Agustín Vera, volante ofensivo que fue contratado sin costo por Nacional tras terminar su contrato con River Plate.

De las tres altas, el único que se integrará algunos días después a los trabajos de Nacional será Verón Lupi, debido a que se encuentra en Suiza.

A estas tres contrataciones el tricolor buscará sumar otras cuatro. Los objetivos son un lateral derecho (Juan de Dios Pintado es uno de los nombres en esa lista), un zaguero y un volante central que ya tiene nombre y apellido y es prioridad en el tricolor: César Araujo.

El mediocampista de 24 años no renovó su contrato con el Orlando City de la MLS. Fuentes cercanas al jugador indicaron a Referí que esperarán a la apertura de distintos mercados para ver distintas posibilidades para el jugador, por lo que se espera que su pase se defina en los primeros días de enero.

1702308714096.webp
C&eacute;sar Ara&uacute;jo en un entrenamiento de la selecci&oacute;n uruguaya

César Araújo en un entrenamiento de la selección uruguaya

El mano a mano entre Nacional y Peñarol por Baltasar Barcia

La cuarta alta que buscará confirmar el tricolor será la de Baltasar Barcia, el extremo uruguayo de Independiente que este 2025 jugó cedido en Boston River, por el que puja mano a mano con Peñarol.

Tras intentar contratar al jugador esperando que Boston River comprara su ficha y llevándolo cedido, ahora Nacional apostó a comprar la ficha del jugador negociando con Independiente.

Baltasar Barcia defendi&oacute; a Boston River en 2025

Baltasar Barcia defendió a Boston River en 2025

Fuentes de Nacional indicaron que el club ofreció US$ 600.000 por el 100% de la ficha del futbolista.

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, dijo a Referí días atrás que Barcia "es hincha de Nacional" y reafirmó su interés por el jugador, que estaba cerca de fichar por Peñarol. "Además, fue dirigido por Jadson (Viera) y los dos se conocen muy bien, lo que también juega a favor nuestro", agregó el vice.

Nacional espera a Plaza Colonia por Ebere

Otra de las negociaciones en las que está Nacional es la de la continuidad de Christian Ebere, el autor del gol que le dio el campeonato uruguayo al tricolor.

El pase del nigeriano pertenece a Plaza Colonia, que buscaba obtener un rédito económico por su venta.

Nacional le propuso al patablanca que el jugador continúe en el albo en el 2026 con un préstamo sin cargo, y espera respuesta.

20251130 Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Pe&ntilde;arol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Temas:

Nacional mercado de pases jadson viera César Araújo Baltasar Barcia Christian Ebere

