La Navidad de Christian Ebere, con cambio de look, entrenamientos y el pedido de los hinchas de Nacional para que siga en el club
El delantero pasó la Navidad en Brasil y mostró un cambio de look; mirá las imágenes
26 de diciembre 2025 - 12:14hs
La Navidad de Ebere con entrenamientos en Brasil
El nigeriano Christian Ebere, autor del gol que le dio el título a Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, sigue de vacaciones en Brasil, donde entrena por su cuenta a la espera de que se resuelva su futuro.
Como informó Referí, el atacante está instalado en Pinhai, un pequeño municipio del estado de Paraná, donde acude a un gimnasio para hacer musculación y trabajos con pelota.
El delantero pasó ahí la Navidad y mostró un cambio de look al aparecer con trenzas en el pelo.
“¡Feliz Navidad para todos!!, les deseó Ebere a sus seguidores en un posteo de Instagram, en la que se lo ve junto al arbolito y con su nuevo peinado.