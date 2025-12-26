La Navidad de Christian Ebere, con cambio de look, entrenamientos y el pedido de los hinchas de Nacional para que siga en el club

La Navidad de Ebere con entrenamientos en Brasil

El nigeriano Christian Ebere , autor del gol que le dio el título a Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol, sigue de vacaciones en Brasil, donde entrena por su cuenta a la espera de que se resuelva su futuro.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Como informó Referí, el atacante está instalado en Pinhai, un pequeño municipio del estado de Paraná, donde acude a un gimnasio para hacer musculación y trabajos con pelota.

El delantero pasó ahí la Navidad y mostró un cambio de look al aparecer con trenzas en el pelo.

“¡Feliz Navidad para todos!!, les deseó Ebere a sus seguidores en un posteo de Instagram, en la que se lo ve junto al arbolito y con su nuevo peinado.

NACIONAL Mientras define su futuro, Ebere entrena con la camiseta de Nacional en un pequeño municipio de Brasil; mirá el video

FÚTBOL URUGUAYO Plaza Colonia felicitó a Ebere y a Nacional y recordó que el nigeriano está a préstamo en los tricolores; mirá cómo es la situación de la figura de las finales ante Peñarol

Su mensaje tuvo varios comentarios de hinchas de Nacional pidiéndole que siga en el club y agradeciéndole por su gol para el título.

La Navidad de Ebere con entrenamientos en Brasil La Navidad de Ebere con entrenamientos en Brasil

Por el momento no está definido el futuro del nigeriano.

Plaza Colonia es dueño de la mayor parte de su ficha y el africano debe comenzar la pretemporada con el equipo que bajó a Segunda división, pero que quiere negociarlo.

Nacional, por su parte, ya anunció que no está dispuesto a hacer una inversión por Ebere por los montos que pide Plaza en este momento.

Las diferencias entre ambos clubes por el momento se mantienen, sin acercamientos.

Además, el jugador es pretendido por Deportivo Táchira de Venezuela, club que dirige Álvaro “Chino” Recoba, quien lo conoce de Nacional.