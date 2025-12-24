Dólar
¿Quién es Jhon Guzmán, el nuevo colombiano que llega a Nacional para la temporada 2026?

Una nueva apuesta de los tricolores para comenzar a completar el plantel para el año que viene

24 de diciembre 2025 - 11:12hs
El juvenil colombiano Jhon Guzmán será nuevo jugador de Nacional

El juvenil colombiano Jhon Guzmán será nuevo jugador de Nacional

Nacional llegó a un acuerdo para sumar a un nuevo jugador de cara a la temporada 2026 que comenzará muy pronto y en la cual va a defender el título de la Liga AUF Uruguaya logrado en dos finales contra su eterno rival, Peñarol. Se trata del colombiano Jhon Guzmán, un juvenil de 20 años.

Jhon Stiven Guzmán, juega como volante y hasta ahora lo hizo Inter Palmira de la Segunda división colombiana.

¿Quién es Jhon Guzmán?

Con solo 20 años, ya el año pasado, Jhon Guzmán estuvo a punto de dejar el fútbol colombiano por su gran rendimiento.

Se trata de un futbolista del proceso de la selección colombiana y defendió en varios partidos a la categoría sub 20.

GUZMAN

Según pudo saber Referí, el juvenil llegará a préstamo por un año y con una opción de compra del 70% de su ficha.

Al ocupar un cupo de extranjeros, Nacional dejará en libertad de acción a su compatriota Hayen Palacios y al venezolano Rómulo Otero.

Temas:

Nacional Peñarol Liga AUF Uruguaya

