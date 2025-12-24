¿Quién es Jhon Guzmán, el nuevo colombiano que llega a Nacional para la temporada 2026?
Una nueva apuesta de los tricolores para comenzar a completar el plantel para el año que viene
24 de diciembre 2025 - 11:12hs
El juvenil colombiano Jhon Guzmán será nuevo jugador de Nacional
Nacional llegó a un acuerdo para sumar a un nuevo jugador de cara a la temporada 2026 que comenzará muy pronto y en la cual va a defender el título de la Liga AUF Uruguaya logrado en dos finales contra su eterno rival, Peñarol. Se trata del colombiano Jhon Guzmán, un juvenil de 20 años.
Jhon Stiven Guzmán, juega como volante y hasta ahora lo hizo Inter Palmira de la Segunda división colombiana.