¿Quién es Jhon Guzmán, el nuevo colombiano que llega a Nacional para la temporada 2026?

Nacional llegó a un acuerdo para sumar a un nuevo jugador de cara a la temporada 2026 que comenzará muy pronto y en la cual va a defender el título de la Liga AUF Uruguaya logrado en dos finales contra su eterno rival, Peñarol. Se trata del colombiano Jhon Guzmán, un juvenil de 20 años.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Jhon Stiven Guzmán, juega como volante y hasta ahora lo hizo Inter Palmira de la Segunda división colombiana.

Se trata del mismo club en el que comenzó su carrera Julián Millán, elegido recientemente como el mejor zaguero y extranjero en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, además de ocupar un lugar en el equipo ideal.

Con solo 20 años, ya el año pasado, Jhon Guzmán estuvo a punto de dejar el fútbol colombiano por su gran rendimiento.

FÚTBOL La dura sanción que recibieron Flavio Perchman y Alfredo Jaureguiverry del Tribunal de Ética de la AUF por la fijación del partido Cerro vs Nacional del Torneo Clausura

PEÑAROL La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

Se trata de un futbolista del proceso de la selección colombiana y defendió en varios partidos a la categoría sub 20.

GUZMAN

Según pudo saber Referí, el juvenil llegará a préstamo por un año y con una opción de compra del 70% de su ficha.

Al ocupar un cupo de extranjeros, Nacional dejará en libertad de acción a su compatriota Hayen Palacios y al venezolano Rómulo Otero.