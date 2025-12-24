La dura sanción que recibieron Flavio Perchman y Alfredo Jaureguiverry del Tribunal de Ética de la AUF por la fijación del partido Cerro vs Nacional del Torneo Clausura

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman y el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, fueron sancionados por el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), debido a las charlas previas que mantuvieron antes de la fijación del partido entre ambos clubes por el Torneo Clausura, en los que los de la Villa fueron locales, y llevaron el encuentro al Estadio Centenario. Los dos recibieron una sanción de tres meses, según informó el propio Perchman.

Perchman y Jaureguiverry se enfrentaron a estas sanciones por un presunto acuerdo secreto de intercambio de estadios locales entre Nacional y Cerro. Este acuerdo puso al club rival, Peñarol, en una situación desventajosa, lo que desató la polémica.

El propio vicepresidente tricolor había admitido que cuando su club le prestó dinero a los de la Villa para comenzar la Liga AUF Uruguaya a principios de año, había acordado que le cambiara la localía cuando se enfrentaran.

No obstante, aclaró posteriormente que Nacional nunca le pidió a Cerro que Peñarol jugara en el Tróccoli, que esa fue una idea que partió de Cerro.

Más allá de ello, el 22 de setiembre pasado, Perchman había dicho en El Espectador Deportes: "Nosotros arreglamos con Cerro a principio de año que contra Peñarol va a jugar en el Tróccoli. Es el acuerdo que tenemos de palabra cuando los ayudamos a arrancar el año".

Esto molestó a varios dirigentes aurinegros y Evaristo González le salió al cruce en aquel momento. Criticó las declaraciones de Perchman. “El tema Cerro me parece que se pudo en el tapete y de una forma que a mi entender genera violencia y hay que tener mucho cuidado con eso”,

Cabe recordar que el equipo de Diego Aguirre debió jugar en el Estadio Tróccoli bajo lluvia y perdió 2-0, dejando tres puntos trascendentes por el camino, y a la semana siguiente, Nacional, en el debut de Jadson Viera como técnico, igualó 0-0 en el Centenario.

La sanción para Perchman y Jaureguiverry

Flavio Perchman y Alfredo Jaureguiverry fueron suspendidos por tres meses de parte del Tribunal de Ética de la AUF.

Según comentó el propio vicepresidente tricolor este miércoles en El Espectador Deportes, este tema de alguna forma lo sorprendió.

“Me llegó la sanción del Tribunal de Ética que me sanciona tres meses en mis funciones. No entiendo qué abarca, pero me parece que no correspondía en lo absoluto. Se malentendió lo que dije en la radio de la fijación con Cerro”, dijo Perchman.

A fines de noviembre y como informó Referí, Perchman ya había sido sancionado "con una advertencia" por parte del mismo Tribunal de Ética de la AUF, debido a dichos contra los árbitros.

Si se lo compara con las sanciones que recibió el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio en noviembre de 2024 por 60 días y el 1° de agosto de 2025, por 30 días, en ambas ocasiones no pudo concurrir durante todo ese lapso a la cancha, e incluso en la última, se perdió la posibilidad de concurrir al clásico del Torneo Clausura, en el que los carboneros golearon 3-0 a su eterno rival en el Estadio Campeón del Siglo.

Si bien Perchman no sabe aún lo que abarca esta sanción, todo indica según pudo saber Referí, no podrá concurrir a las canchas durante esos tres meses de la misma, al igual que Alfredo Jaureguiverry, el presidente de Cerro.

Lo que dicen desde el Tribunal de Ética

Un integrante del Tribunal de Ética confirmó este miércoles a Referí que le aplicaron esa sanción de tres meses y la misma entrará en vigencia a partir de que comience la temporada oficial, y que llegó una nota de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pidiendo explicaciones.

El 6 de noviembre pasado, Referí informó que la Conmebol había consultado a la AUF por una posible injerencia de Nacional para que Cerro vs Peñarol jugaran en el Estadio Luis Tróccoli.

Dicha suspensión fue votada de manera unánime por el citado tribunal, según confirmó la misma fuente.

A su vez, indicó que tanto Perchman ya confirmó que va a apelar la sanción y tiene 10 días hábiles para realizar la misma.