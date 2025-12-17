Jadson Viera, el DT campeón de la Liga AUF Uruguaya, a Referí: "Llegar a Nacional siempre fue un deseo como entrenador y hoy lo estoy disfrutando"

Jadson Viera , el entrenador de Nacional que llegó para cerrar la temporada y lo hizo con el título de la Liga AUF Uruguaya 2025, habló en entrevista con Referí y contó sus sensaciones al volver a ser campeón, ahora como DT, y cómo será el 2026.

Además, repasó las lecciones que le dejaron las finales, de cómo lo marcaron los cinco uruguayos que ganó como jugador, de la invitación para visitar a la selección brasileña y de la promesa que tiene que cumplir con su cuerpo técnico.

¿Qué le dijeron el Diego “Rata” Martiñones y Ribair Rodríguez, sus asistentes, cuando les comentó que tenías la chance de volver a Nacional para el cierre de Clausura y las finales?

“Nos juntamos cuando yo les comenté que estaba la posibilidad. Todas mis decisiones son siempre en conjunto y estuvimos todos convencidos del momento. También por haber clasificado con Boston a copas internacionales y haber hecho dos años prácticamente excelentes. Era una idea irme bien del club. Así que todo cerró y con plena confianza sobre las decisiones que tomo, obviamente que siempre en conjunto y todos convencidos”.

20251029 El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones El nuevo cuerpo técnico de Nacional ya trabajó en la Ciudad Deportiva Los Céspedes: Guillermo Souto, Jadson Viera, Ribaír Rodríguez y Diego Martiñones FOTO: @Nacional

¿Cuánto le cambió la vida en el día a día desde su llegada a Nacional? Porque una cosa es Boston River, con sus responsabilidades, y otra cosa es Nacional, con sus responsabilidades, su exposición y su presión.

“Siempre cambia. Obviamente que no es que me estoy tratando de adaptar, pero sí, siempre cambia. Pero con este final, la gente fue muy agradecida también... Todavía no hemos parado del todo, sí ha bajado un poco la intensidad y la presión del día a día. Pero estamos en una etapa de bastante trabajo por el hecho del armado de la pretemporada, de conformar el plantel. Y siempre con cambios. Cuando uno empieza en esta carrera como entrenador, siempre tiene estos deseos de llegar en ciertos lugares. Y bueno, Nacional obviamente que siempre fue un deseo y hoy estoy disfrutando”.

¿Lo paran mucho por la calle? ¿Lo ayudó haber estado en Nacional antes como para dar ese paso desde Boston?

“Me ayudó por el hecho, en lo personal, sobre todo porque no tenía tiempo. Obviamente que al llegar en un lugar que no conoces y si llegás a una pretemporada, como que vas conociendo a la gente. Pero como no tenía tiempo, me facilitó bastante porque conocía a mucha gente que seguía trabajando en el club. Con algunos jugadores había compartido etapas como ayudante y otras como compañero. Entonces por el poco tiempo que tenía, sí ayudó un montón.

¿Qué aprendizaje le dejaron las finales? ¿Las volvió a ver?

“No, todavía no las volví a ver. Todavía no miré. Aprendizaje que después que termina el partido es como una sensación de haber cumplido, el desahogo de un montón de cosas. También uno entiende cuando dicen que el entrenador es con experiencia. Vivir esas dos semanas fue de mucha intensidad, pero bueno, te deja enseñanzas de todo tipo, cada partido te deja muchas enseñanzas, entonces por eso también estamos muy preocupados con esta etapa, porque esto hay que seguirlo obviamente, disfrutar, porque también fue algo que fue importante. Y ahora seguir trabajando. Pero deja experiencias de todo tipo, de manejo de situaciones, del día a día, de las presiones, de la toma de decisión... Y en definitiva también, como estamos en una etapa de aprendizaje total, estamos tratando de absorber todo”.

¿Cuánto incidió para usted en las finales ese tiempo extra de trabajo que tuvo después de ganar la Anual, que podría haber sido menos si llegabas a tener que enfrentar una final por la Anual con Peñarol?

“No, siempre ha sido poco. No sé lo que hubiera pasado, pero siempre ayuda todo el tiempo estar con los jugadores, pasarles tranquilidad, tratar de ser lo más claro posible, de bajar un poco tensiones. Tenía un grupo espectacular que quería lograr el título, entonces todo eso ayudó. Obviamente que los jugadores hicieron un esfuerzo bárbaro, el club también se unió al propósito y eso se sintió mucho. Fue un cúmulo de cosas que siempre en estos tipos de partidos ayudan un montón”.

20250111- Jadson Viera Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (2) Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El juego de Nacional que se viene, el año que viene, ¿va a ser parecido al de Boston River? ¿Cuánto tiempo lleva que tenga esa dinámica que tenía Boston River en estos años?

“Vamos a ir trabajando, ganando tiempo, viendo características de jugadores. Yo también tengo que adaptarme. Lo que hago siempre. Creo que eso también fue algo bueno de lo nuestro, que nos pudimos adaptar a tener un estilo que por momentos fue diferente, pero también que logramos resultados, que también en todos los partidos pasa. Eso estuvo bueno: la adaptación y los estilos diferentes. Y ahora nosotros por la característica de jugadores, por un cierto estilo que a nosotros nos gusta, pero también lo que pasó en las finales y en los partidos previos también puede pasar, porque como tenemos siempre que ganar, siempre la idea es tratar de de sacar provechos de las condiciones individuales de cada uno. A eso estamos apuntando, dentro de nuestro estilo, tratar de que a la idea los jugadores la capten rápido”.

Y en ese trabajo y en esa búsqueda de estilo, ¿entra también esta idea de buscar jugadores de Boston River? Se han hablado de varios, de Vera, Amado, Barcia, se habló de Allala también. ¿Es una necesidad también de buscar jugadores que ya tengan conocimiento de la idea como para ganar ese tiempo?

“No precisamente. Tenemos una lista de jugadores, esperando un poco a ver qué puede pasar con los jugadores que ya tenemos y ahí poder avanzar por alguna posición en particular”.

¿O sea que es más por la individualidad de los jugadores, sus cualidades individuales, no tanto por esta búsqueda de un estilo?

“Todo puede pasar, hay que ir viendo. Un poco también estamos ahora en esta etapa con el club también con el tema del presupuesto, así creo que ahora en estos días ya seguramente algunas cosas van a ir avanzando”.

Un equipo ideal suyo, no le pido nombres, le pido qué características tiene que tener, por ejemplo, el golero tiene que saber jugar con los pies, los laterales con subidas...

“Como te dije, me adapto y he tenido jugadores que dentro de nuestro estilo a veces tienen las líneas de pase, que es lo que a mí me gusta y lo que a mí me importa. O sea, hemos trabajado con jugadores de repente con una característica técnica diferente, pero como logramos tener un juego asociado y asociativo, muchas veces les facilita por las líneas de pases y por las opciones de juego que tienen. Entonces, tenemos buenos jugadores y los que pueden venir también son dentro de esas características”.

Jadson Viera Nacional vs Peñarol segunda final Liga AUF Uruguaya Gran Parque Central Jadson Viera, entrenador de Nacional FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Hablando un poco del mercado de pases, ya tiene varios mercados de pases como DT, como ayudante técnico también, pero este es el primero como entrenador de Nacional. ¿Es difícil manejar las filtraciones del mercado? ¿Es difícil también manejar toda esa danza de nombres que hay?

“Bueno, lo que pasa es que ustedes siempre necesitan tener la información y a veces tiran una cosa que escucharon o simplemente para generar algo. En eso no puedo hacer nada, tampoco me vuelvo loco. Sí por las filtraciones del equipo y de los entrenamientos, eso sí me molesta, pero esto no, porque en definitiva este periodo pase al ser largo también siempre es noticia cualquier nombre que pueda surgir en estos días”.

¿Tiene pensado tomar alguna medida ya o ya pensó en alguna medida que vas a tomar el año que viene ante esta posibilidad, ante estas posibles filtraciones de las alineaciones?

“Vamos a tratar que sea menos, eso es la verdad. Seguramente él que lo hace, no lo hace por mala intención. Entonces, vamos a tratar que sea menos porque no suma. Hoy no es lo mismo saber si juega un jugador, de qué juega el otro, por características, por sistema. Entonces, me parece que todo lo que podamos tener ahí entre nosotros va a ser beneficioso para el club”.

Le quiero preguntar por un jugador, más allá de que no esté cerrado y no se sabe lo que va a pasar, pero bueno, está la versión de la posible llegada de Maxi Silvera. ¿Cómo lo ve a él como un jugador en un equipo suyo? ¿Qué cualidades podría tener en su equipo?

“De Maxi tuvimos algo hablado ya con el club de no brindar ningún tipo de opinión, porque parece que lo que se habló ya es suficiente, entonces ahora queda una decisión de él a futuro y ahora en estos días se verá la decisión de sí o no, entonces me parece que, obviamente que es un buen jugador, pero no digo más que eso porque tampoco quiero ponerle dentro una característica porque no hay nada concreto”.

Oliva destacó en una entrevista con Referí que aportó tranquilidad y experiencia desde su llegada. ¿Comparte esa visión? ¿Y cómo se aporta tranquilidad a un vestuario que estaba en un momento tan tenso como el que estaba Nacional?

“Bueno, no sé... Diciéndoles la verdad y lo que yo siento. Por eso busqué unir a todas las partes del club. Mostrar a los jugadores que la cosa no estaba mal, que podíamos ajustar algunas cosas, que obviamente lo que era la Tabla Anual estaba costando bastante. En definitiva fue eso, lo que siento. Como en mi etapa como jugador, como ayudante y en los dos años que me tocó dirigir a Boston River, fue eso. Me preocupo más cuando gano que cuando pierdo. Cuando pierdo siempre trato de bajar un poco la tranquilidad, de enfocarnos en las cosas que venimos haciendo bien. Y cuando gano soy más insoportable. Y nada, porque confiaba plenamente. O sea, mi decisión el día uno fue esa, vengo para tratar de ganar. Mi mensaje también tenía que ser ese, entonces podía haber dicho, ‘bueno, vengo a ver qué pasa, no tengo tiempo’. No, no, vengo por un propósito, junto con los jugadores, por eso el mérito de ellos es gigante y por eso les dije que disfrutaran mucho”.

20251109 Jadson Viera, Defensor Sporting, Nacional, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (4) Jadson Viera Foto: Dante Fernández/FocoUy

En este corto tiempo en Nacional, ¿lo sorprendió algún jugador que quizás antes de llegar no lo tenía tan visto o lo veías con un nivel que no lo vio ahora?

“Lo que pasa es que el tiempo fue corto y las intensidades que viví fueron muchas. Entonces, hablar de uno solo, donde el grupo me ha entregado una alegría inmensa... Tuvimos jugadores de alto nivel, en el caso de Millán, la final del Seba Coates fue impresionante, de repente Mauricio (Pereyra) que se retiró pero fue un tipo que empujó todo el tiempo para adelante. Cada uno en su función entregó todo. Ebere con Gonzalo (Carneiro), que venían jugando, Maxi (Gómez) con el Diente (Nicolás López), lo que fue Oliva también con Lucas (Rodríguez) y Boggio. Palacios, Patiño, jugadores que no venían jugando, pero estuvieron empujando todo el tiempo. Entonces, es difícil nombrar a uno, pero yo creo que el año de Millán ha sido un año muy redondo para él, un central también, y la gran figura de la final fue el Seba Coates”.

Matías De Los Santos y Nicolás Rodríguez, El Ojito, son dos jugadores que terminan contrato. ¿La idea es que ambos sigan? ¿Con Lucas Rodríguez la situación ya sabe cómo está?

“Ellos se van a enterar todos por mí, si siguen o no. En estos días vamos a estar teniendo algunas charlas con ellos. Y se verá en estos días cómo sigue cada uno de cara al futuro”.

Dijo que iba a ser estricto con el tema de la alimentación y el peso de los jugadores. ¿Qué importancia le da a eso? Y también ha mencionado algo de un control genético que les hace a los futbolistas.

“No, capaz que uno dice estricto y parece mucho... No, a nosotros nos gusta tener un control y también enseñar a los jugadores. Muchos ya lo saben. Simplemente ayudarlos en esta etapa. Me parece que va un poco de la mano también. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Después, el estudio genético es para ver cómo está cada uno, ver si hay alguna parte vitamínica que está baja, algún alimento que no le hace bien mediante un esfuerzo. Entonces, como hay una gran conexión y lo físico, lo técnico, lo táctico está todo como muy conectado, queremos simplemente ayudarlos a los jugadores, enseñarles, decirles qué es lo mejor, qué tendría que comer en función a tal trabajo, de la recuperación, con las libertades que siempre van a tener, es encaminar un poco a eso que al corto o largo plazo siempre da un buen resultado”.

¿Tiene alguna otra herramienta tecnológica para los jugadores? ¿Le interesa el uso de drones?

“Los drones sí. La imagen para nosotros, para mí por lo menos, es fundamental. Que yo le pueda mostrar a los jugadores qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, este movimiento lo podemos mejorar, el espacio está por acá… Y una cosa es lo que yo pueda decir y la otra cosa también lo que yo les pueda decir y mostrar. Entonces, utilizamos mucho la tecnología, sobre todo también en el tema de filmaciones porque es una ayuda constante que tenemos los entrenadores, por lo menos yo lo utilizo bastante”.

Perchman dijo que 2026 iba a ser para disfrutar y además dijo que pasara lo que pasara usted iba a ser el técnico durante el año. ¿Le da tranquilidad o sabe que por otro lado no se puede descansar?

“Es que por mi estilo no descanso. Por más que pueda tener confianza, laburo. Demanda mucho y me gusta estar siempre alerta a todo. Lo que se logró puede ser un buen piso para lo que viene, pero acá hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, afianzándonos entre todos también para que la cosa siga bien. Y también tenemos un semestre duro, complicado y por eso esta etapa ahora del armado y también la parte principal para nosotros que va a ser la pretemporada”.

20251028 Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional Jadson Viera junto a Flavio Perchman y Ricardo Vairo en la presentación como técnico de Nacional FOTO: Leonardo Carreño/Foco.Uy

¿Cómo viene con Flavio? Lo conoce desde hace muchísimo tiempo, tuvieron un vínculo que ahora es distinto porque ahora es vicepresidente - técnico. ¿Cómo se llevan con eso?

"Trabajando. No porque nos conocemos… Normal. Le digo las cosas, me dice. Con Seba Eguren también, con el presidente, con Maggie (Giuria), con Britos, con todos los que tengo más contacto diario. Y para todo, para cosas para mejorar. En algunas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras no, pero siempre tratando que sea lo mejor para Nacional”.

El año que viene va a haber Copa Libertadores con Nacional y da como la sensación de que queda cada vez más lejos para los clubes uruguayos. ¿Usted cómo lo ve a eso? ¿Cómo se puede lograr que un club uruguayo logre una buena actuación en la Libertadores? Si se puede lograr…

“Creo que tenemos que trabajar. Creo que el nivel de la competencia interna ha mejorado bastante, que eso también a veces lo que uno mira del fútbol argentino, del fútbol brasileño, de mucha transición, entonces la competencia interna ha mejorado. Obviamente que somos Nacional y yo creo que como prioridad es tratar de pasar la primera fase, hay que apuntar a eso. Después, ya es un mata - mata, te puede tocar cualquier cosa. Creo que con esos objetivos, ya tenemos un partido clásico, una final ya en el arranque, y después prepararnos bien para la Copa. Y tratar de ir por ese objetivo. Nuestra historia nos demanda mucho. Yo creo que hay que ir con objetivos claros, que siempre el objetivo final es tratar de llegar lo más lejos posible y para eso vamos a trabajar”.

Tuvo muchos entrenadores históricos, con una gran carrera, ¿Cuáles lo marcaron en especial, sobre todo para lo que es ahora como técnico?

“No sé si hay uno que me marcó, de todos siempre aprendo, sigo hablando, porque nos hemos cruzado en esta vida también, entonces siempre cuando necesito un consejo lo hablo con ellos. De todos los que me han tocado en mi carrera deportiva, siempre he tratado de hablar. Con otros, mirando la tele. Después, hay situaciones que uno las va viviendo, sobre todo en temas de resolución, a ver qué pasó en ese momento, si el entrenador hizo tal cosa y te queda. He tenido técnicos bastante variados, pero siempre si tengo que llamar por alguna consulta siempre llamo”.

Como futbolista tiene cinco campeonatos uruguayos y ahora tiene uno como entrenador, ¿qué siente al respecto al contar todos esos logros que no es para cualquiera tener tantos títulos en el fútbol uruguayo?

“A seguir, a seguir. Tratando de seguir, conseguir nuevas cosas, nuevos objetivos. La verdad, no paro mucho para pensar en eso. No es por hacerme nada, pero claro, ves todo eso y obviamente que es difícil: los tres con Danubio, los dos con Nacional y llegar a esta etapa final como entrenador que es difícil también lograr eso. O sea, está buenísimo, da como esa motivación para seguir, seguir insistiendo, seguir mejorando. Y bueno, he tenido también la posibilidad de llegar en momentos y en planteles, y después con compañeros que hemos estado en esos momentos que me han ayudado también a lograr eso. Pero bueno, lo que me da es motivación por seguir, obviamente que son cosas difíciles de lograr, pero también trato de esos momentos que viví, transmitirlos a los jugadores”.

0000887725.webp Jadson Viera festeja el gol con los hinchas tricolores

¿Hay algún campeonato de esos cinco como jugador que destaque en sus recuerdos, que tenga algún momento que cuando le hablen de eso diga, ‘este momento es impresionante’?

“De todos. Lo que me tocó vivir ahora como entrenador fue impresionante. Es algo diferente, porque vos estás afuera de la cancha. Y todo lo que fue la tensión y que vos tratás de darle lo mejor a los jugadores, que los jugadores te están defendiendo, entonces fue como algo impresionante, lo que me tocó es algo diferente. Después los dos que me tocó con Nacional (2011 y 20012), obviamente que nos ha pasado un montón de cosas y cerrar así con un grupo humano espectacular. Y bueno, con Danubio (2004, 2007 y 2014) fueron en mi casa. Desde que salí de ahí. Nos costó ese primer título y después los años posteriores también más consolidados. De todo se disfruta, de todo se aprende y la verdad de todo lo que me tocó disfruté muchísimo”.

Tuvo en dos definiciones impresionantes con Danubio que fueron la de 2004 y la de 2014. ¿Con cuál se queda? Porque una tiene el componente en la hora y el otro es una definición que tuvo absolutamente de todo.

“Por eso te digo, de todas. Es difícil elegir una porque en todas habíamos tenido un año de trabajo intenso, un año de de muchas ilusiones también. El año 2007 fue un equipo también muy consolidado en mi etapa de jugador, lo que fue ese equipo también que prácticamente ganamos todo. Entonces, nunca me gusta elegir a uno porque tuve compañeros diferentes, situaciones diferentes, pero el disfrute fue espectacular. Pero este como entrenador la verdad que fue una sensación diferente, algo difícil de explicar”.

Jadson Viera Jadson Viera

Tiene una invitación para ir a visitar al cuerpo técnico de la selección de Brasil de Carlo Ancelotti, ¿va a hacer ese viaje, cómo surgió el contacto?

"Hablé con el gerente de allá, que me había mandado un mensaje muy amable, cuando él trabajaba en Vasco fue el que me llevó. Entonces me dijo ‘cuando vengas a Brasil, por favor vení acá a vernos’. La verdad, pensé que iba a tener un poco más de tiempo en este final, ahora en estas mini vacaciones, pero no. No he parado todavía. Y también hay una promesa que hicimos, porque hemos ido mucho a Florida (con Boston River), así que tengo pendiente ir hasta Florida, a San Cono, en bici o caminando. Entonces, lo que me está demandando el día a día, el tema de los jugadores y mirar, que son muchas horas de trabajo ir para allá, no creo que me dé el tiempo”.

Y para ir a San Cono, que son 100 kilómetros, hay que entrenar antes…

“Y bueno, vamos a ver cómo sale. Ir, vamos a ir, se hará un poco más lento, cuando nos cansaremos de la bici, caminaremos. Así que vamos a ir hasta ahí ahora en estos días para con gusto hacer eso, y ayudar a algunos lugares también. Es una ciudad que la verdad que estuvimos prácticamente dos años yendo y viniendo, y vamos a cumplir”.