Josefina Villanueva, mejor golera del Fútbolx100 Femenino: sus ocho Campeonatos Uruguayos con 25 años y el día que le hicieron elegir entre "arco o cancha"

Ganar un Campeonato Uruguayo es una experiencia que no recorren todos todos los futbolistas, pero ganar ocho es algo reservado para unos pocos y pocas. Josefina Villanueva , arquera de Nacional y ganadora al premio a mejor golera del año en la encuesta Fútbolx100 Femenino de Referí por segunda temporada consecutiva , es una de ellas, y solo tiene 25 años.

Con el campeonato del 2025, Villanueva obtuvo su cuarto título con Nacional desde que llegó al club en 2020, año en el que se convirtió en una de las tres primeras jugadoras de la historia del fútbol uruguayo en firmar un contrato profesional.

Antes de eso, fue cuatro veces campeona con Colón , que obtuvo un tetracampeonato de 2013 a 2016, cuando apenas era una adolescente: en ese club ganó su primer título a los 13 y el último a los 16.

Está a un título de igualar el récord masculino, que mantienen Aníbal Paz, Schubert Gambetta, Néstor “Tito” Gonçalves y Luis Cubilla .

Buen día Tricolores Jose y la copa…ese imán La capitana conquistó su cuarto Campeonato Uruguayo con Nacional y su octavo personal ¡Felicitaciones Jose! © pic.twitter.com/TaInUS2Dho

FÚTBOLX100 FEMENINO Martha Figueredo, revelación del año del Fútbolx100 Femenino: el mensaje por el que no dejó su carrera y volvió a Nacional, y el valor del fútbol del interior

FÚTBOLX100 FEMENINO Sofía Oxandabarat, figura del año del Fútbolx100 femenino: su rol como "ejemplo", la necesidad de "difusión" del fútbol femenino y el sueño del Mundial

Sin embargo, la golera le dijo a Referí que recién en este último tiempo le empezó a “caer la ficha” de todo lo que ha logrado.

En su etapa adolescente ni siquiera hablaba mucho de sus títulos cuando volvía a su liceo en Durazno.

La actual capitana del tricolor jugó toda la vida al fútbol, y recién a los 16, ya con tres años de carrera, le hicieron elegir entre el arco y la cancha cuando llegó a las juveniles de la selección uruguaya. También integró el futsal femenino de Nacional, donde despunta el vicio de jugar sin guantes porque, para ella, “el golero de futsal es muy acribillado”.

Así transcurrió la charla entre Villanueva y Referí:

¿Cómo recibís este nuevo premio a mejor golera del Fútbolx100 Femenino?

Obviamente que con mucha felicidad. El año a veces se torna largo, pero terminarlo de esa forma creo que es muy gratificante, que reconozcan el trabajo.

¿Cuál fue la clave para este Nacional campeón y por qué crees que sacó la diferencia que logró durante este año?

Creo que el trabajo silencioso que hizo todo el grupo en un año, como te digo, bastante largo. Arrancamos a inicio de febrero y lo terminamos ahora en noviembre. Tuvimos por ahí altibajos como fue por ejemplo la Copa Libertadores, como fueron por ahí los clásicos empatados, pero nosotros teníamos el objetivo claro y creo que eso fue lo que nos llevó a salir campeonas.

¿Les quedó esa espina de la Libertadores?

Sí, sin duda. Soy de las que digo que de todas las copas que he jugado esta es la más atípica, en donde se han hecho menos goles, en donde los resultados para mí no fueron malos, pero tampoco fueron buenos. Nos faltaron goles en tres partidos, no hicimos ningún gol, y en tres partidos solo nos hicieron uno.

Te queda ese trago amargo de decir “sí, podríamos haber hecho un poquito más”, pero es como te digo, si no lo hicimos, ahora ya toca sentar cabeza y prepararse para que la próxima sea mejor.

En las redes de Nacional destacaron que ganaste tu octavo Campeonato Uruguayo. Estás a uno de igualar el récord masculino. ¿Te detenés a pensar en todas las cosas que conseguiste con 25 años?

Capaz que dimensiono todo lo que he ganado o por todo lo que he pasado hasta el día que apoyo la cabeza en la almohada y dice, “qué locura”. No dimensiono en su totalidad todo lo que he vivido. Sí, poco a poco, empiezo a valorar un poco más, porque por ahí me pasaron muchas cosas siendo joven, o más joven. Poco a poco empezó a caer la ficha, creo que el trabajo silencioso de muchos años se empieza a ver reflejado. Es muy lindo, cuando te empieza a caer la ficha y es cuando más lo disfrutás.

G7DxKXtXYAAC4pz Josefina Villanueva levanta la copa del Campeonato Uruguayo Femenino de 2025 con Nacional Foto: Nacional

Tenés cuatro títulos con Colón y cuatro con Nacional. ¿Qué diferencias encontrás al recordar todas estas vivencias con ambas etapas?

Yo creo que me agarró en etapas diferentes de mi vida. Con Colón me encontró muy chica, desde los 13 hasta los 17. Por ahí nadie mencionaba ni en broma lo que estaba viviendo. Ya el primer campeonato que gané con Nacional fue distinto. También el ser hincha, el venirse a Montevideo del todo para cumplir sueños, creo que son plus que van sumando. Los viví un poquito más grandes, siendo un poco más consciente.

¿Cómo lo viviste como adolescente, llegar al liceo y decir “gané mi tercer Campeonato Uruguayo ayer”? ¿Cómo congeniaban esas vidas?

Capaz que siendo tan joven no lo dimensionás tanto y era salir campeón y al otro día tranquila, al liceo. Tengo algo que si bien puedo salir campeona, ganar el premio a mejor golera, después es, “ah bien, muchas gracias”. Tampoco me gusta exteriorizar mucho, en ese sentido no sé si soy bastante vergonzosa o qué, lo hago, lo tengo que hacer bien y listo.

Me pasa que lo tomo como algo no normal pero así como, no sé cómo llamarlo, la rutina. En esa época era ser campeones, llegar a Durazno y todo bien. En el liceo nunca me hicieron problema, era un campeonato de todos.

1780517 Josefina Villanueva con la camiseta de Uruguay Foto: AUF

¿Cuándo comenzaste a jugar al fútbol y por qué elegiste ser golera?

Yo arranqué de muy chica, a los cuatro o cinco años ya estaba jugando al fútbol. Soy del interior, era muy común ir a la canchita y jugar, yo jugaba con los amigos de mi hermana que eran más grandes. Después arranqué de muy chica también en el fútbol mixto.

Siempre estuve como vinculada a lo que es el deporte, también el fútbol, acompañaba a mi padre a la cancha, que también era golero. Siempre me gustó como esa otra función de atajar, pero también jugar en cancha, porque obviamente siendo chico te aburrís un poco, y tuve la libertad siempre en los equipos.

Seguí cumpliendo las dos funciones hasta 2016, cuando en la selección me dijeron “decidite, arco o cancha”. Me decidí por el arco y no me arrepiento. Es algo que me gusta, me apasiona, me siento segura. Más allá de la falencia que tengo de altura, lo suplanto con trabajo externo para mejorar lo que es el salto, la reacción y demás.

También despuntaste el vicio de jugar en cancha con el futsal, y también en Nacional.

Me gusta jugar al fútbol y en el futsal me gusta jugar en cancha porque siento que el golero futsal es muy acribillado, jajaja. Es un sacrificio mucho más grande porque te pegan de mucho más cerca. Creo que también es bueno porque te da un buen dominio del pie. Con lo que es el fútbol moderno, te sirve mucho que el golero tenga un buen juego con los pies, así que en ese sentido se pueden complementar un poco.

¿Preferís el fútbol 11 o el futsal?

En realidad no tengo preferencia. Siento que los dos son distintos, que los dos me llenan de distintos lugares. Cuando juego al futsal lo juego con mucha responsabilidad, porque jugar en Nacional requiere eso, pero no es mi trabajo. No se puede elegir uno, (pero) hoy me tiro más por el fútbol 11 porque es mi trabajo.

20241210 Josefina Villanueva, mejor arquera de Fútbol x 100 Femenino. Josefina Villanueva tras ganar el premio a mejor arquera de Uruguay en 2024 Foto: Inés Guimaraens

Estás hace años en la selección uruguaya, como bien dijiste, y este año fue uno de los mejores en cuanto a resultados, semifinales de la Copa América, el mejor ranking FIFA. Sin embargo, antes de la Copa América las jugadoras tuvieron que pedir condiciones mínimas. ¿Cómo se explica para ustedes este crecimiento en resultados de la selección con las carencias que marcaron?

La verdad que la selección viene creciendo y por suerte ahora ya se viene viendo también en los resultados. Hoy la mayoría de las jugadoras de la selección están jugando en el exterior y eso habla muy bien de lo que es el fútbol acá. Han podido emigrar y hacerlo de buena manera. Por eso yo creo que hoy la selección también está teniendo un nivel mucho más alto, donde le podemos competir a potencias que por ahí antes era impensado.

Pero eso llega con el trasfondo de tener que pedir condiciones mínimas como una cancha. Yo creo que en la selección hay jugadoras que están muy capacitadas o entienden mucho o han vivido mucho, entonces saben cómo pelear en ese sentido. También estamos teniendo un poco más el apoyo de la mutual.

Es como todo, acá en Uruguay y en otros lugares no es que te dan para que tengas resultados, sino que te piden resultados para darte, y por suerte la selección viene dando buenos resultados. Por eso hoy por hoy estamos mejorando también las condiciones y obviamente la competitividad a nivel internacional.

¿Te ves con Uruguay en el Mundial?

Hemos dejado muchos puntos importantes, que eran necesarios para estar más cerca del Mundial, pero sé que el equipo está muy fuerte, sé que vamos a ir a por todo y es como todo, hoy le podemos competir a potencias que capaz que antes no, así que creo que no hay que descartar la posibilidad. Está más difícil que al inicio, sí, pero yo creo que no es imposible que vamos a ir a por esa clasificación directa o bueno, a por el repechaje.

Si pudieras decirle algo a esa niña que jugaba en el campito con los amigos de su hermana y tenía ganas de ir a atajar, ¿qué le dirías?

Que no se olvide de dónde viene, porque yo creo que eso es lo más importante. Mantener siempre los pies en la tierra, porque un día estás arriba y el otro estás abajo, y en los dos te tenés que estabilizar. Y que disfrute cada cosa que le toque vivir.