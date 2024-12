Ataja con lentes de contacto, la entrenó Alfonso Domínguez, juega en Primera desde los 13 y se recibió de PF el mismo día que salió campeona; la vida de Josefina Villanueva, la mejor golera de 2024

Josefina Villanueva tiene todo muy clarito. Desde niña. Siempre quiso jugar al fútbol, pero también estudiar. Por ese motivo, hasta que no terminó el liceo, no se mudó de Durazno a Montevideo, si bien jugaba en la capital del país desde los 13 años. Durante cinco temporadas fue y vino, viajaba de madrugada desde Montevideo y llegaba justito a Durazno para entrar a clase por la mañana. Un sacrificio que hoy tiene premio triple: el mismo día que ganó el Campeonato Uruguayo con Nacional se recibió de Licenciada en Educación Física y luego fue elegida Mejor Golera de 2024 en la encuesta Fútbolx100 Femenino de Referí .

Josefina nació en el año 2000, así que es fácil adivinar su edad. En 2011 se formó la selección femenina de Durazno y ella alternaba en el equipo de mujeres, en la selección masculina y en su club. Así se mantuvo hasta 2013. "Una locura jugaba el fin de semana, viajaba y venía", contó a Referí.

Destacó el apoyo que siempre tuvo de sus padres. "Fueron fundamentales. Mi madre se metió en la directiva, fue neutral en la liga, delegada, para viajar conmigo siempre. Todos los viajes estaba ella".

Tanta exposición desde niña, provocó que Colón de Montevideo la invitara a integrarse al club de San Martín y Fomento. La golera de ese equipo estaba en la selección y Josefina llegó, para jugar semifinal y final del Campeonato Uruguayo. ¡Tenía solo 13 años! Esa semana se quedó en la casa de una tía, en Montevideo.

"Ganamos la semifinal contra Wanderers en la cancha de Bella Vista y la final contra Nacional en las canchas de Carlos Patrón", recordó.

Fue el primer título de Colón, que ganó cuatro seguidos. Igual que Josefina, que se coronó tetracampeona uruguaya y en 2016 terminaron cuartas en la Copa Libertadores Femenina.

En 2017 permaneció en Colón, en 2018 cuando cumplió la mayoría de edad fue a Liverpool, en 2019 pasó a Progreso y en 2020 llegó a Nacional.

Terminó el liceo y se mudó a Montevideo

"En 2018 recién me mudé a Montevideo, porque siempre dije que quería terminar el liceo en Durazno. Mi prioridad siempre fue el estudio. Cuando era gurisa también, me lo inculcaron mis padres. Nunca fue un problema, me gustaba, dos pasiones que fue sencillo sobrellevar", contó la mejor golera de Uruguay en 2024.

En Durazno era su zona de confort, sus amigos, su familia más cercana.

20241210 Josefina Villanueva, mejor arquera de Fútbol x 100 Femenino. Foto: Inés Guimaraens

Recordó que "había domingos que me iba a las 3 de la mañana de Montevideo, llegaba a las 7 a Durazno y 7:45 entraba al liceo el lunes. Lo hice durante cinco años. Tenía cumpleaños de 15 y no iba o iba hasta las 12 porque al otro día me tenía que levantar para viajar a Montevideo. Era un sacrificio, pero ahora estoy viendo los frutos y estoy muy contenta".

Las semanas que no viajaba a entrenar en Montevideo, lo hacía en su ciudad con Alfonso Domínguez, exfutbolista de Peñarol, de Nacional y de la selección uruguaya. "El Negro era nuestro técnico en la selección femenina, entonces lo conocía y era una más para él. Nunca tuve ningún problema, siempre estaba dispuesto a lo que sea. Me abrió las puertas y me ayudó a crecer", contó Josefina, que además se anotaba a jugar al fútbol en cuanto campeonato de barrio había.

Cuando terminó el liceo se mudó a Montevideo y tuvo que esperar dos años para entrar al ISEF (Instituto Superior de Educación Física) porque es por sorteo. Pero no se quedó quieta. Durante ese tiempo cursó materias en la Facultad de Economía. "No me parecía bueno que mis padres me estuvieran manteniendo solamente para jugar al fútbol", señaló.

El destino quiso que el mismo año que consiguió cupo para empezar la carrera en ISEF, se unió a Nacional, el equipo de sus amores. Junto a Esperanza Pizarro y Antonella Ferradans, fueron las tres primeras futbolistas que firmaron contrato profesional con el club.

1588348317508.webp Josefina Villanueva, Antonella Ferradans y Esperanza Pizarro firmaron sus contratos profesionales el 28 de febrero Twitter @Nacional

"Nacional para mi es todo, estaba nerviosa, era muy gratificante estar ahí", manifestó.

Ese primer año fueron campeonas uruguayas y participaron en la Copa Libertadores 2021 con una gran actuación, terminando en el cuarto lugar. En 2022 volvieron a ganar el Campeonato Uruguayo y en 2023 le tocó ir al banco de suplentes, tras la llegada de la ecuatoriana Andrea Moran, quien al cabo de la temporada fue elegida la Mejor Golera en Fútbolx100 Femenino.

Josefina tomó la situación madurez: "Es parte del proceso, del aprendizaje, tener una alta competencia sana es muy importante para crecer, y haberme mantenido y sostener el grupo desde el lugar que me tocaba, porque en realidad el año pasado estaba en un rol muy importante y elegí el grupo. Era la capitana, después como no estaba jugando quedó Angela Gómez, pero hablábamos todo, yo podría haber elegido el camino de ponerme en la mala. El grupo de goleras siempre somos distintas, somos menos, empezamos primero y terminamos después. Entender que es un deporte colectivo, que el puesto de golero es ingrato, entrenar, esforzarme y estar pronta".

Capitana de Nacional, por unanimidad

Al inicio de 2024 tuvo una linda sorpresa. Luego de un partido amistoso en Perú, el cuerpo técnico entregó un formulario para las jugadoras eligieran, de forma anónima, a la capitana. La designada fue Josefina Villanueva. "Fue importante que confíen en mi", dijo.

¿Cómo está el fútbol femenino en Uruguay? "Desde 2013 ha habido un cambio muy importante, pero falta. No sé bien dónde está la falencia más grande, si son los equipos, si es la Asociación, si son los dos. Pasar ciertos por tele ayuda a que se visualice más, que no sea solo para la gente que consume fútbol femenino, sino para la gente que hace zapping en la casa. Nacional está haciendo una apuesta grande, será poco, mucho, pero es. Y es el pionero en ese sentido que sirve de incentivación. Estar en Los Céspedes, somos parte del club. Pero no sirve que solo un equipo lo haga si los demás no lo hacen".

Fue un año de altibajos para Nacional, pero "supimos manejar las emociones, consideramos que todo fue importante, hasta el último partido contra Torque, más allá que terminó siendo un resultado abultado, era muy importante. Me acuerdo de cada partido del año. Los clásicos; siempre bromeaba que perdimos el primero, empatamos el segundo y teníamos que ganar el tercero. En la segunda parte del campeonato fuimos muy superiories, el equipo se sentía fuerte".

El trabajo de la psicóloga Cecilia Guerra fue importante, según Josefina: "También el de Romi, paraguaya, que estaba haciendo su maestría. Genias las dos. La salud mental en el deporte es un pilar muy importante, quienes hacen vista gorda a eso no saben del deporte porque somos personas sobre deportistas".

Clave también para sobrellevar un momento duro institucional como fue la muerte de Juan Izquierdo y deportivo, quedar afuera de la Copa Libertadores por una decisión de la Conmebol, que cambió la sede de Uruguay a la de Paraguay. Nacional iba a participar por el cupo de anfitrión, porque el equipo clasificado en la cancha había sido Peñarol.

20241117 Josefina Villanueva. Clásico del fútbol femenino. Foto: Inés Guimaraens

"La vida te da, te quita. Fue duro, Nacional hizo una inversión importante para la Copa, era sentar cabeza y seguir, la única forma de asegurar la participación en la Copa siguiente era ganar el Campeonato. Fue duro por el momento que Nacional vivía. Estábamos saliendo del velorio de Juan Izquierdo y esa tarde nos enteramos por redes sociales, porque al club no le llegó un comunicado ni nada. Salgo de la sede y me llega un mensaje, ‘¿viste esto?’ Nos pareció bastante poco profesional, si no me equivoco hasta el día de hoy a Nacional no le avisaron que no iba a participar. Una semana o dos con eso, pero pasamos la página y seguir".

Nacional ganó el último clásico 3-0 de forma contundente y prácticamente selló el título. "Ese clásico lo vivimos mucho en la semana, lo preparamos muy bien, las jugadoras estaban convencidas, estaban seguras que era el equipo que ganaba. A su vez, saber que solo servía ganar para depender de uno mismo. Lo que fue el partido se vio así. Nos pusimos 2-0, ellas (las jugadoras de Peñarol) no se lo esperaban; esa fue la base del gran clásico".

También destaca Josefinal el punto logrado en el clásico de Las Acacias por la primera vuelta, donde ella resultó fundamental atajando un penal en el final.

Desde hace un año, Josefina forma parte de la Academia de fútbol femenino de la jugadora Yamila Badell: "Es un proyecto muy lindo, considero que es por donde las niñas deben comenzar, que tengan su espacio, el que a nosotras nos faltó. Es totalmente familiar, hay niñas de 4 a 12 años, pero hemos tenido de 14. Hay niñas que saben jugar, otras que nunca jugaron, y a partir de ahí trabajamos para que se sientan capaces de jugar un partido de fútbol. Si lo hacen bien, mal o regular, es subjetivo, porque cada una tiene su proceso y lo respetamos. Que se diviertan, lo disfruten y aprendan".

El equipo tricolor le sacó un punto de ventaja al aurinegro tras ganarle en la segunda vuelta, a falta de una fecha para el final. Tenía que confirmar la diferencia frente a City Torque. Ese partido estaba fijado para el 1° de diciembre en el Parque Palermo, pero se suspendió a raíz de una lluvia torrencial. Se jugó al día siguiente, en el Gran Parque Central.

"Siento que por algo pasan las cosas. Nos habíamos ido bastante ofuscadas el domingo porque se suspendió el partido porque había tres metros de agua en la cancha. Jugamos en césped sintético y se inunda la cancha, pero la gestión que hizo Nacional de un día para el otro fue impresionante, jugarlo en el Parque no habíamos jugado un partido ahí. Fue tremendo", señaló Josefina.

Dos títulos el mismo día

Ese mismo día, recibió otra gran noticia: la última nota de la carrera. "Más o menos me imaginaba, pero hasta no tener la nota oficial de los docentes, porque cualquier error de cálculo, ¿a quién le reclamas. Una compañera vio la nota antes que yo y fue al estadio con un cartel que decía ‘Felicitaciones licenciada Villanueva’. Ver el cartel, verla a ella que fue mi compañera de práctica docente este año, y ver a mi familia atrás, fue muy lindo".

20241210 Josefina Villanueva, mejor arquera de Fútbol x 100 Femenino. Foto: Inés Guimaraens

"No lloré, aparte tenía los lentes de contacto, no podía llorar porque se me salen. Fin de un ciclo muy importante para mi, fue mi sueño estudiar eso, muchas emociones encontradas, mucho sacrificio, justo salgo campeona en el Parque con nuestra gente. Un combo bastante grande de emociones, tranquilidad, orgullo".

La mejor arquera del fútbol uruguayo con lentes de contacto. Despegada. "Tengo miopía, astigmatismo, de todo...", dice y sonríe. Luego cuenta que "a los 10 u 11 años me dieron unos lentes de contacto que no aguantaba. Comencé a atajar de antiparras, pero me sacaba vista periférica y en el arco la necesitás bastante; además los días de lluvia era muy difícil. Ahora conseguí unos lentes de contacto que son descartables, que los uso un par de meses".

Recordó que "en un partido en el Charrúa, con lluvia torrencial que me caía de frente, se me inundó el ojo. Pero no te das cuenta. Es costumbre y adaptación", explicó.

Seis veces campeona uruguaya, licenciada en Educación Física y mejor golera del fútbol uruguayo, Josefina espera el fin de año para decidir sobre su futuro, con apenas 24 años de edad: "No he tomado la decisión, en Nacional estoy bien. Obviamente que la vida sigue, empezamos a crecer, somos adultos, tenemos responsabilidades. Terminé la carrera, apagué mis neuronas en ese sentido, voy a disfrutar el título, el campeonato, y después decidiremos", concluyó la mejor golera de Uruguay en 2024.