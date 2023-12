Se aburrió de comer pollo, el elogio de una jugadora de Peñarol y su corazón en tres colores; la vida de Andrea Morán

Andrea Morán, la Mejor Golera del Campeonato Uruguayo 2023 en la encuesta Fútbolx100 Femenino, atiende la llamada desde Guayaquil y de fondo se escucha el cacareo de un gallo. "Es normal aquí y a veces se escucha alguna vaca", dijo a Referí.

Luego de la temporada en el fútbol uruguayo, la primera en el exterior, regresó a Ecuador para disfrutar de las vacaciones con su familia y amigos.

Fue elegida por capitanas y técnicos de los equipos de Primera división como la mejor en su puesto con 61 puntos, sobre 39 de Vanina Sburlati de Peñarol y 28 de su compañera de equipo Josefina Villanueva.

Antes de jugar al fútbol, Andrea probó con el atletismo, pero en una carrera de vallas se clavó de cabeza y decidió cambiar de deporte.

"No le vi futuro, no me daba para eso", dijo la futbolista que mantuvo el arco tricolor invicto durante 865 minutos: no le hicieron goles en el Apertura y recién la vencieron en el Intermedio.

Primero jugó en la cancha, pero un día la invitaron a jugar de golera y no salió más. A los 14 años, en la selección provincial de Guayas, disputó torneos y partidos internacionales.

"En el primer partido atajé dos penales y conseguimos el campeonato", recordó. Además, tenía más posibilidades de jugar siendo titular, porque "no me gusta estar en la banca".

"La gente dice que ser golera es fácil, que no hacemos nada, pero nosotras podemos salvar un partido, los entrenamientos son más complicados. Le digo a mis compañeras que vuelen o que salgan a cortar un centro", explica Andrea.

Con 15 años de edad fue convocada a la selección Sub 20 de Ecuador. "Había cuatro arqueras, una se bajó y viajé yo. Me asusté un poco porque era una competencia internacional, en Brasil, pero atajé en todos los partidos y gané en confianza", admitió.

Durante su carrera defendió a Unión Española, con el que jugó tres veces la Copa Libertadores Femenina (2016, 2017 y 2018), Deportivo Cuenca (ganó dos Superliga de ecuador, 2019 y 2020), El Nacional (obtuvo otra Superliga en 2021) y Dragnonas Independiente del Valle en 2022.

Nacional se interesó después de verla atajar en la Copa América y el 16 de enero llegó a Montevideo para defender el arco tricolor. "Antes, recibí una propuesta de Athletico Paranense, pero preferí probar suerte en Uruguay", señaló.

Le costó adaptarse al clima, a la comida y la convivencia, pero con el correr de los días se acostumbró.

Durante su tiempo en Montevideo vivió en la residencia del club, cerca del Palacio Legislativo, junto a sus compañeras Sofía Ferrada y la argentina Dolores Brescia.

"No soy de comer carne y me fastidiaba comer pollo todos los días. Pollo, papas, pizza... A veces me tocaba hacer mi comida", contó.

En lo futbolístico le fue bien desde el principio: "Dejé todo en cada entrenamiento y en cada partido. Di lo mejor de mi", señaló.

La delantera de Peñarol Wendy Carballo, elegida Mejor Jugadora del 2023, le dijo en uno de los clásicos: "Es difícil hacerte un gol. Yo me reía. Pero la realidad es que también se necesita de una buena defensa".

En los clásicos finales Wendy anotó en los tres -Andrea atajó en dos-: "Los partidos se ganan en la cancha. Peñarol jugó un gran partido y nosotros dimos ventaja. Nos faltó gol. Toca esforzarse para el próximo campeonato y eso le dije a mis compañeras".

Para Andrea la mejor jugadora de Uruguay fue su compañera Sol Lemos (ahora transferida al Querétaro de México): "Excelente jugadora, cómo juega con el balón pegadito al pie".

Además se hizo hincha de Nacional y dijo que no jugaría en Peñarol: "En cualquier momento voy a volver a Nacional. Me trataron muy bien y mi corazón es en tres colores" dijo, mientras analiza con su representante dónde continuará su carrera en 2024.